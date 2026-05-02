قطع گاز ۳ روستای اصفهان به دلیل تعمیرات شبکه در روز یکشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، روابط‌عمومی شرکت گاز استان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به منظور اجرای عملیات تعمیر و به‌روزرسانی شبکه گازرسانی، جریان گاز در سه روستای دستجاء، رحمت‌آباد و کندلان روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه قطع می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، این قطعی از ساعت ۸ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۸ ادامه خواهد داشت. شرکت گاز با اشاره به ضرورت انجام این تعمیرات دوره‌ای، تأکید کرده است که این اقدام برای افزایش پایداری شبکه و جلوگیری از بروز اختلالات احتمالی در فصل‌های پرمصرف صورت می‌گیرد.

در ادامه اطلاعیه از ساکنان این روستاها خواسته شده است ضمن رعایت نکات ایمنی، قبل از قطع گاز شیر وسایل گازسوز را بسته و پس از وصل مجدد گاز نیز نسبت به بررسی و راه‌اندازی وسایل با دقت لازم اقدام کنند.

شرکت گاز استان اصفهان همچنین از همکاری و شکیبایی شهروندان در مدت اجرای این عملیات قدردانی کرده و اعلام کرده است که تلاش می‌شود قطعی گاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.