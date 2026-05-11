به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر دوشنبه در دیدار از اداره هلال احمر شهرستان، ضمن تبریک هفته هلال احمر به همه کارکنان، امدادگران و داوطلبان این نهاد، با تقدیر از خدماترسانی مستمر آنان اظهار کرد:هلال احمر یکی از ارگانهایی است که همواره در کنار مردم بوده و در حوادث و بحرانها منشأ خیر و برکت بوده است و این نهاد خدمترسان، سابقهای درخشان در امدادرسانی دارد و در جنگ اخیر، ۹ شهید والامقام را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است که نشان از ایثارگری و تعهد این عزیزان دارد.
فرماندار تنگستان با قدردانی از زحمات شبانهروزی پرسنل و امدادگران هلال احمر تصریح کرد:از همه شما که با عشق و دلسوزی در صحنه حضور دارید، صمیمانه تشکر میکنیم، حضور بهموقع و تخصصی شما در حوادث، آرامشبخش مردم است.
وی در ادامه یکی از اولویتهای مهم را بحث آموزش دانست و خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که بیش از پیش انتظار میرود و میتواند اثرگذاری بالایی داشته باشد، بحث آموزش همگانی است، اگر هر خانواده یک امدادگر آموزشدیده داشته باشد، میتواند در زمان وقوع حوادث طبیعی و غیرمترقبه کمک شایانی به کاهش تلفات و خسارات کند.
فرماندار تنگستان با اشاره به لزوم توسعه آموزشهای امدادی در سطح شهرستان افزود: باید اصول اولیه امداد و نجات را در بین مردم و اقشار مختلف جامعه در شهرستان توسعه دهیم و این آموزشها باید در ادارات با همکاری دستگاههای اجرایی، در مدارس، دانشگاهها، حوزههای بسیج و سایر نهادها به صورت جدی در دستور کار قرار بگیرد.
سلیمانی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت ناوگان امدادی و تأمین تجهیزات مدرن برای امدادرسانی سریعتر و مؤثرتر، قول مساعدت و پیگیری ویژه از سوی فرمانداری را برای رفع مشکلات موجود داد.
در این بازدید، فرماندار و معاون عمرانی فرمانداری از بخشهای مختلف اداری، انبار امدادی، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) و خودروهای امدادی بازدید کردند و از نزدیک در جریان میزان آمادگی، تجهیزات و چالشهای پیش روی این نهاد قرار گرفتند.
