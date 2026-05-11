۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۰۱

سلیمانی: آموزش‌های امدادی در تنگستان توسعه یابد

بوشهر- فرماندار تنگستان با اشاره به لزوم توسعه آموزش‌های امدادی گفت: باید اصول اولیه امداد و نجات را در بین مردم و اقشار مختلف جامعه در شهرستان توسعه دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر دوشنبه در دیدار از اداره هلال احمر شهرستان، ضمن تبریک هفته هلال احمر به همه کارکنان، امدادگران و داوطلبان این نهاد، با تقدیر از خدمات‌رسانی مستمر آنان اظهار کرد:هلال احمر یکی از ارگان‌هایی است که همواره در کنار مردم بوده و در حوادث و بحران‌ها منشأ خیر و برکت بوده است و این نهاد خدمت‌رسان، سابقه‌ای درخشان در امدادرسانی دارد و در جنگ اخیر، ۹ شهید والامقام را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است که نشان از ایثارگری و تعهد این عزیزان دارد.

فرماندار تنگستان با قدردانی از زحمات شبانه‌روزی پرسنل و امدادگران هلال احمر تصریح کرد:از همه شما که با عشق و دلسوزی در صحنه حضور دارید، صمیمانه تشکر می‌کنیم، حضور به‌موقع و تخصصی شما در حوادث، آرامش‌بخش مردم است.

وی در ادامه یکی از اولویت‌های مهم را بحث آموزش دانست و خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که بیش از پیش انتظار می‌رود و می‌تواند اثرگذاری بالایی داشته باشد، بحث آموزش همگانی است، اگر هر خانواده یک امدادگر آموزش‌دیده داشته باشد، می‌تواند در زمان وقوع حوادث طبیعی و غیرمترقبه کمک شایانی به کاهش تلفات و خسارات کند.

فرماندار تنگستان با اشاره به لزوم توسعه آموزش‌های امدادی در سطح شهرستان افزود: باید اصول اولیه امداد و نجات را در بین مردم و اقشار مختلف جامعه در شهرستان توسعه دهیم و این آموزش‌ها باید در ادارات با همکاری دستگاه‌های اجرایی، در مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های بسیج و سایر نهادها به صورت جدی در دستور کار قرار بگیرد.

سلیمانی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت ناوگان امدادی و تأمین تجهیزات مدرن برای امدادرسانی سریع‌تر و مؤثرتر، قول مساعدت و پیگیری ویژه از سوی فرمانداری را برای رفع مشکلات موجود داد.

در این بازدید، فرماندار و معاون عمرانی فرمانداری از بخش‌های مختلف اداری، انبار امدادی، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) و خودروهای امدادی بازدید کردند و از نزدیک در جریان میزان آمادگی، تجهیزات و چالش‌های پیش روی این نهاد قرار گرفتند.

