دستگیری ۴ حفار غیرمجاز در قروه

سرهنگ واحد مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان قروه با اشراف اطلاعاتی، منزلی را که تعدادی افراد در آن مشغول حفاری غیرمجاز با هدف استخراج گنج بودند، شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مراجع قضائی، در عملیاتی ضربتی از محل مورد نظر بازرسی کردند که در نتیجه آن یک دستگاه فلزیاب و ادوات حفاری کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه با بیان اینکه در این عملیات چهار متهم دستگیر شدند، ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.

سرهنگ مظفری بر برخورد قاطع پلیس با حفاری‌های غیرمجاز و سودجویانی که اقدام به تخریب آثار و محوطه‌های تاریخی می‌کنند تأکید کرد.