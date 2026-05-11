۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۰۲

دستگیری ۴ حفار غیرمجاز در قروه

قروه- فرمانده انتظامی قروه از شناسایی و دستگیری چهار حفار غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و گفت: از متهمان یک دستگاه فلزیاب و ادوات حفاری کشف و ضبط شد.

سرهنگ واحد مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان قروه با اشراف اطلاعاتی، منزلی را که تعدادی افراد در آن مشغول حفاری غیرمجاز با هدف استخراج گنج بودند، شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مراجع قضائی، در عملیاتی ضربتی از محل مورد نظر بازرسی کردند که در نتیجه آن یک دستگاه فلزیاب و ادوات حفاری کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه با بیان اینکه در این عملیات چهار متهم دستگیر شدند، ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.

سرهنگ مظفری بر برخورد قاطع پلیس با حفاری‌های غیرمجاز و سودجویانی که اقدام به تخریب آثار و محوطه‌های تاریخی می‌کنند تأکید کرد.

کد مطلب 6827113

