به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه کارگروه ملی بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ، محروم، روستایی و عشایری، امروز در معاونت توسعه روستایی و به ریاست عبدالکریم حسینزاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور برگزار شد.
در این جلسه که با حضور معاون هماهنگی و نظارت زیربنایی معاون اول رئیسجمهور و نمایندگان دستگاههای اجرایی همراه بود، هر یک از دستگاهها به بیان مشکلات حوزههای آسیبدیده روستایی پرداختند.
معاون توسعه روستایی رئیسجمهور در این نشست گفت: باید از ملت شریف ایران قدردان باشیم که با همه سختیها و دلخوریها پشت به وطن نکردند و کنار سرزمینمان ایستادند.
وی افزود: مردم در بازی که برایشان طراحی شده بود، قرار نگرفتند و با صدای بلند گفتند جان میدهیم اما خاک نه. نوای این مردم را در سراسر کشور شنیدیم و ما دست بوس تکتک آنها هستیم.
حسینزاده تأکید کرد: این قدردانی نباید در حد کلام باقی بماند؛ باید آنقدر در وجودمان ما را تکان داده باشد که همه وجود را برای مردمی بگذاریم که شرافتمندانه و با کرامت و عزت از کشور دفاع کردند.
معاون رئیسجمهور در بخش دیگر درباره اهداف کارگروه ملی بازسازی مناطق روستایی و محروم جنگزده اظهار کرد: در حوزه توسعه روستایی قرار نیست پا در گلیم دستگاههای اجرایی بگذاریم، بلکه با نگاهی فرابخشی تنظیمگری میکنیم تا در هر جا کار مملکت در حوزه بازسازی روستایی روی زمین نماند.
وی با اشاره به مطالبه مردم تصریح کرد: مردم به اندازه کافی حرف شنیدهاند و الان از ما کارآمدی میخواهند. همه با هم دست به دست هم دهیم و دوباره کشور را بسازیم، اما برنامه ما مجددسازی نیست؛ بلکه با نگاه توسعهگرایانه باید کشور را بهتر بسازیم.
حسینزاده هدف از تشکیل این جلسه را چنین بیان کرد: باید با همه دستگاهها همدل و همزبان مسائل روستایی و مناطق محروم را شناسایی کنیم و سپس پیش ببریم. ما در واقع باید همگی در کنار هم همافزایی داشته باشیم.
وی درباره مهاجرتها گفت: مردم در این ایام به روستا پناه برده و در آن ساکن شده بودند و این مسئله نشان از نقش روستا حتی در شرایط بحرانی دارد. این جنگ نشان داد که میتوانیم روند مهاجرت معکوس را نیز در ضمن بازسازی افزایش دهیم.
معاون رئیسجمهور از دستگاهها خواست تا پیشنهادات خود را برای بازسازی به کارگروه ارسال کنند و این پیشنهادات بررسی خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات مشترک با خیریهها اشاره کرد و گفت: در حوزه درمان و دندان با یک خیریه به تفاهم رسیدیم که شش هزار نفر از کسانی که خانههایشان از جنگ آسیب دیده و در هتلهای تهران ساکن شدهاند، ۱۲ هزار خدمت دهان و دندان نیاز دارند. مقرر شد ۵۰ درصد هزینه را خود گروه خیریه هدایت و ۵۰ درصد را ما تقبل کنیم.
حسینزاده افزود: ما هدف داریم در حوزه کسبوکارهای روستایی و مناطق محروم با دستگاهها همافزایی و راهبری کنیم. کمیته تأمین مالی را شکل دادیم و آرام آرام منابع را جمعآوری میکنیم.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور در پایان تأکید کرد: تلاش ما این است که آسیبهای ناشی از جنگ بین سه تا شش ماه در کشور جمع شود.
