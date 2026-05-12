تشکیل ستاد اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، پیام باقری نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست با روسا و دبیران تشکل‌های اقتصادی با بیان اینکه مأموریت جدی و مهم تشکل‌های اقتصادی، رگولاتوری میان حاکمیت و اعضای این تشکل‌هاست، اظهار کرد: باید در قالب یک سازوکار متمرکز، جمع‌بندی مطالبات بررسی‌شده آن‌ها به حاکمیت انتقال یابد.

وی با تاکید بر اینکه در فعالیت‌های تشکلی حتماً باید مطالبه‌گری بر اساس خلق محتوای تخصصی در اولویت قرار گیرد، افزود: مطالبه بدون بررسی به نتیجه نمی‌رسد. بنابراین تشکل‌ها باید برای حوزه پژوهش و مطالعات و خلق محتوا، جایگاه ویژه قائل شوند. لازم است تشکل‌ها تغییری در رویکرد خود ایجاد کرده و به جای اینکه خطاب به مسئولین بگویند «برای ما چه می‌کنید»، بگویند «ما چه کاری می‌توانیم انجام دهیم» و برای تحقق آن چه الزاماتی مورد نیاز است.

باقری با اشاره به تشکیل ستاد اقتصادی در اتاق ایران در راستای همگرایی و تمرکز بیشتر بر اهداف این اتاق، گفت: با تشکیل این ستاد شاهد چابکی در تصمیمات خواهیم بود و از فضای بوروکراتیک معمول دور خواهیم شد. در این ستاد در حال حاضر تمرکز خود را بر رفع اختلال در زنجیره‌های تولید فولاد، پتروشیمی و صنایع غذایی گذاشته‌ایم و می‌خواهیم متناسب با شرایط و محدودیت‌ها به تصمیمات میدانی و عملیاتی برسیم. در ستاد موضوع بازسازی و نوسازی اقتصادی کشور در چهار کارگروه دنبال می‌شود و حتماً از ظرفیت تشکل‌ها در این کارگروه‌ها استفاده می‌کنیم.

او با بیان اینکه در حال حاضر در اتاق ایران ۱۸ فدراسیون حضور دارند، گفت: ۳۵ عنوان در اتاق ایران برای تشکیل فدراسیون‌ها تعریف شده است. فدراسیون را خود تشکل‌ها می‌توانند بر اساس این عناوین تعریف‌شده تشکیل دهند و با درخواست ۵ تشکل می‌تواند به جریان بیفتد.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با اشاره به تشکیل ستاد اقتصادی در اتاق ایران برای دوره پساجنگ، اظهار کرد: کارگروه‌های ذیل این ستاد با بررسی‌های کارشناسی، محتوای مورد نیاز برای تصمیمات ستاد را فراهم خواهند کرد و تشکل‌های اقتصادی باید مشارکت جدی در آن‌ها داشته باشند. در واقع برای مقاوم‌سازی اقتصادی، می‌توانیم با محوریت تشکل‌ها فعالیت‌های گسترده انجام دهیم.