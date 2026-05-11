۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۳۶

حجت الاسلام قمی:

مردم طرفدار عزت ایرانند و از آن نمی گذرند

حجت الاسلام محمد قمی با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: مردم طرفدار عزت ایرانند و از آن نمی گذرند. عزتی که در میدان نبرد و با مقاومت به دست آمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: مردم طرفدار عزت ایرانند و از آن نمی گذرند. عزتی که در میدان نبرد و با مقاومت به دست آوردیم، باید با پافشاری بر تحقق شروطی عقلانی، تثبیت و نقد کنیم.

وی افزود: هر چند خسارتهای معنوی ما جبران پذیر نیست، اما مطالبه اول هر ایرانی با غیرتی، کوتاه نیامدن از پنج محور اعلام شده به زیاده خواهی آمریکاست. «پرداخت غرامت، حکمرانی بر تنگه هرمز، آزادسازی دارایی های مردم، لغو تحریم ها و پایان جنگ در تمامی جبهه ها بالاخص لبنان» عین شرافت و عقلانیت است.

    • US ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      بلی مردم طرفدار عزت ایرانند و ذره ای کوتاهی و عقب گرد و اغماض از حقوق مسلم مردم در برابر دشمنان کشور اعم از آمریکای کودک کش و اسرائیل خبیث و یا هر کشور دیگر را خیانت و حماقت و خنجر از پشت زدن بر مردم تلقی خواهند کرد و مسببین مورد نفرت مردم و مورد نفرت آیندگان خواهند بود.
    • ایرانی IR ۰۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      مادشمنان راخونه خراب میکنیم.ولی مسولان بایدخیلی نکات حفاظتی را رعایت کنند چون دشمنان مابازی خطرناکی راشروع کردند.وترورمسولان کشورماراحتماادامه میدن..اگه دوباره امریکاواسراییل جنگ راشروع بکنندترسناک واثرگذارشروع میکنند.ولی مابایدترسناک واثرگذاررفتارکنیم وجوابشونو بدیم.به نظرم بایدپیشدستی کرد.قبل ازاین که اون بزنه مابزنیم.زنده بادایران.

