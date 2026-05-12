۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۵:۵۱

همایش بزرگ اهل سنت استان بوشهر برگزار شد

گناوه- همایش بزرگ اهل سنت و جماعت استان بوشهر در محکومیت جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، همزمان با آئین افتتاح مسجدحسنین (ع) شهر گناوه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جماعت اهل سنت گناوه دوشنبه شب در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگاران با محکوم کردن جنایات آمریکایی – صهیونیستی علیه کشورمان اظهار کرد: هدف از برگزاری «همایش بزرگ اهل سنت و جماعت استان بوشهر در محکومیت جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشور» اعلام وحدت و انسجام بین اهل سنت و تشییع در دفاع از کشور و حمایت از مدافعان کشوراست.

شیخ محمد فاروقی افزود: در شرایط کنونی همه اقشار مردم فارغ از هر نوع عقیده و مذهب در کنار رهبر و کشور خود و جانفدا و حامی نظام اسلامی هستند و در مقابل دشمنان با حفظ وحدت و یکپارچگی مقاومت می کنند و هرگز ذره ای از این خاک را به دشمن واگذار نخواهند کرد.

وی در پیام به مردم گفت: همه ما باید در خیابان ها تا زمان که لازم باشد بمانیم و میدان را در حمایت از نیروهای مسلح خالی نکنیم و در کنار همه نیروهای جانبرکف که در آسمان و دریا و خشکی در میادین نبرد در دفاع از ملت و کشور با دشمن مبارزه می کنند بمانیم و به دشمنان بفهمانیم که تا پای جان در این راه ثابت قدم هستیم.

این مراسم با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداربوشهر، فرماندارگناوه و معاونین ، مدیر مرکز اسلامی بوشهر و جمعی از مسولین استانی و شهرستانی ، علما و ائمه جمعه اهل سنت استان بوشهر برگزار شد و حاضران با تأکید بر وحدت، همدلی و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان، اقدامات جنایت‌کارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم کردند.

در این همایش، علمای اهل سنت و جماعت استان بوشهر و حاضران با اشاره به ضرورت حفظ انسجام ملی و دفاع از عزت و امنیت کشور، بر نقش مؤثر علما، نخبگان دینی و اقشار مختلف مردم در روشنگری، تقویت همبستگی و مقابله با جنگ رسانه‌ای و روانی دشمن تأکید کردند.

همچنین در ادامه این برنامه، مسجد حسنین(ع) شهر گناوه به‌طور رسمی افتتاح شد.

این همایش در فضایی آکنده از همبستگی و اتحاد، بار دیگر بر این حقیقت تأکید کرد که مردم ایران، به‌ویژه جامعه اهل سنت و جماعت استان بوشهر، در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی کشور و مقابله با تجاوز و جنایت دشمنان، متحد و استوار ایستاده‌اند.

