ایران با تکیه بر ایمان و مقاومت به یک قدرت اثرگذار جهانی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محسن طاهری صبح سه شنبه در جمع مردم مؤمن گرگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، اظهار کرد: همه شهدا دارای جایگاه والا و ارزشمند هستند، اما شهدای جنگ اخیر به دلیل مقابله با دشمنان پیچیده‌تر و پلیدتر، از جایگاه ویژه‌تری برخوردارند.

وی افزود: هرچه دشمنی که در برابر مجاهدان فی‌سبیل‌الله قرار دارد خبیث‌تر باشد، جهاد در برابر وی ارزشمندتر و شهادت در این مسیر دارای عظمت بیشتری خواهد بود.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با استناد به آیات قرآن کریم، تأکید کرد: مؤمنان موظف‌اند در برابر جبهه باطل ایستادگی کنند و بدانند که نقشه‌های دشمنان، علی‌رغم ظاهر قدرتمند، در حقیقت سست و شکست‌پذیر است.

طاهری با بیان اینکه پیروزی در میدان‌های مختلف، وابسته به برخورداری از ایمان و استقامت است، اظهار کرد: اگر جامعه‌ای از روحیه صبر و مقاومت برخوردار باشد، حتی با امکانات محدود نیز می‌تواند بر دشمنان قدرتمند غلبه کند.

وی افزود: در نگاه دینی، نباید صرفاً بر مبنای مقایسه‌های مادی و ظاهری تصمیم‌گیری کرد، بلکه تکیه بر قدرت الهی و اعتماد به وعده‌های خداوند، عامل اصلی پیروزی‌هاست.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه کنونی جمهوری اسلامی در عرصه بین‌الملل گفت: امروز ایران اسلامی به عنوان یک ابرقدرت نوظهور شناخته می‌شود و این مسئله حتی از سوی برخی مقامات و تحلیلگران خارجی نیز مطرح شده است.

وی ادامه داد: این جایگاه، نتیجه مستقیم ایمان مردم، ایثار شهدا و ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهاست.

هشدار نسبت به جنگ ترکیبی دشمن

طاهری با اشاره به تداوم دشمنی‌ها علیه جمهوری اسلامی، اظهار کرد: اگرچه جنگ نظامی ممکن است مقطعی باشد، اما دشمنان از ابزارهای دیگری مانند جنگ رسانه‌ای، جنگ شناختی و فشار اقتصادی برای تضعیف روحیه مردم استفاده می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی دشمن، ایجاد ناامیدی و خستگی در جامعه است و در این مسیر از عوامل داخلی و عملیات روانی نیز بهره می‌گیرد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مردم ایران همواره در صحنه حضور داشته‌اند، گفت: ملت ایران نشان داده‌اند که برای حفظ عزت، استقلال و ارزش‌های دینی خود حاضر به فداکاری هستند و این مسیر را ادامه خواهند داد.

وی افزود: در کنار این ایستادگی، مسئولان نیز وظیفه دارند با خدمت‌رسانی، توجه به معیشت مردم و مقابله با نفوذ، زمینه تقویت اعتماد عمومی را فراهم کنند.

طاهری با تأکید بر ادامه مسیر مقاومت، اظهار کرد: با عمل به وظایف، تبعیت از رهبری و حفظ وحدت، پیروزی‌های بزرگ‌تری در پیش خواهد بود و این مسیر در نهایت به تحقق تمدن نوین اسلامی منتهی می‌شود.

وی همچنین حضور مردم در بزرگداشت شهدا را ارزشمند دانست و گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا، کمتر از خود شهادت نیست و این حضورها نشان‌دهنده پویایی و بصیرت جامعه اسلامی است.