ماجرای دریافت مجوز دارویی از وزارت بهداشت در جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، احمد میدری، در حاشیه نشست روز گذشته در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: در این نشست موضوع دارو و برخی کمبودهایی که در این حوزه مطرح میشود، مورد بررسی قرار گرفت و همچنین درباره نقشی که شرکتهای دارویی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی میتوانند در تأمین نیازهای کشور ایفا کنند، بحث و تبادل نظر شد.
وی یادآور شد: واقعیت این است که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش کردیم بخشی از نیازهای ارزی شرکتهای دارویی را تأمین کنیم؛ چرا که نیازهای دارویی کشور به دو بخش تقسیم میشود؛ بخشی از این نیازها از طریق ارزهای تخصیصی بانک مرکزی تأمین میشود و بخش دیگر نیازمند استفاده از ظرفیتهای مکمل است.
میدری افزود: در زمان جنگ، با موافقت وزارت بهداشت، این مجوز را دریافت کردیم که بتوانیم ۱۵۰ میلیون دلار از محل صادرات مجموعههای وابسته را برای واردات دارو و مواد اولیه مورد نیاز شرکتهای دارویی، به ویژه شرکتهای زیرمجموعه تیپیکو، اختصاص دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این اقدام با هدف تأمین پایدار نیازهای دارویی کشور و جلوگیری از بروز اختلال در زنجیره تأمین دارو انجام شد و هماکنون نیز فرآیندهای اجرایی آن در حال انجام است.
وی با اشاره به شرایط خاص دوره جنگ، گفت: در آن مقطع به دلیل مشکلاتی که در مسیرهای حملونقل و بهویژه در منطقه خلیج فارس ایجاد شد، ناچار شدیم مسیرها و راهکارهای جدیدی برای تأمین دارو، مواد اولیه و نیازهای درمانی کشور طراحی کنیم تا روند تأمین نیاز داروخانهها، درمانگاهها و بیمارستانهای کشور دچار وقفه نشود.
میدری گفت: خوشبختانه با اتخاذ این تدابیر، تلاش شد نیازهای دارویی و درمانی کشور در شرایط ویژه مدیریت شود و خدمترسانی به مردم استمرار داشته باشد.
