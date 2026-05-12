  1. استانها
  2. ایلام
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۵۳

۳۸۰ تن از کالاهای اساسی در بازار ایلام توزیع شد

۳۸۰ تن از کالاهای اساسی در بازار ایلام توزیع شد

ایلام - مدیرکل غله استان ایلام گفت: طی یک ماه اخیر بیش از ۳۸۰ تن از کالاهای اساسی در بازار ایلام توزیع شده است.

اصغر باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار از تأمین کامل کالاهای اساسی در سطح استان خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر، روند توزیع اقلام اساسی در استان به‌صورت منظم در حال انجام است و بازار از نظر تأمین کالا در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین نیازهای مردم در استان اظهار کرد: طی یک ماه اخیر تاکنون بیش از ۳۸۰ تن کالای اساسی شامل برنج، روغن و شکر در سطح استان ایلام توزیع شده است تا نیاز خانوارها بدون هیچ‌گونه کمبود تأمین شود.

وی افزود: در این مدت بیش از ۲۰۰ تن برنج با کیفیت مناسب در فروشگاه‌ها و مراکز توزیع عرضه شده و همچنین ۱۲۰ تن روغن خوراکی و حدود ۵۰ تن شکر نیز به‌صورت هدفمند در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان ایلام با تأکید بر اینکه ذخایر کالاهای اساسی در استان در وضعیت مناسبی قرار دارد، تصریح کرد: خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده‌شده، هیچ‌گونه کمبودی در تأمین اقلام مورد نیاز مردم وجود ندارد و کالاهای اساسی به میزان کافی در انبارها و شبکه توزیع استان موجود است.

باباخانی همچنین به اهمیت نظارت بر بازار اشاره کرد و گفت: در کنار تأمین و توزیع مناسب کالاها، نظارت بر روند عرضه و قیمت‌ها نیز به‌صورت مستمر انجام می‌شود تا از هرگونه احتکار یا گران‌فروشی جلوگیری شده و اقلام مورد نیاز مردم با قیمت مصوب در اختیار آنان قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی ادامه خواهد داشت و با همکاری دستگاه‌های نظارتی، اتحادیه‌ها و اصناف تلاش می‌کنیم آرامش بازار و دسترسی آسان مردم به اقلام ضروری حفظ شود.

کد مطلب 6827313

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه