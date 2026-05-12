۳۸۰ تن از کالاهای اساسی در بازار ایلام توزیع شد

اصغر باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار از تأمین کامل کالاهای اساسی در سطح استان خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر، روند توزیع اقلام اساسی در استان به‌صورت منظم در حال انجام است و بازار از نظر تأمین کالا در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین نیازهای مردم در استان اظهار کرد: طی یک ماه اخیر تاکنون بیش از ۳۸۰ تن کالای اساسی شامل برنج، روغن و شکر در سطح استان ایلام توزیع شده است تا نیاز خانوارها بدون هیچ‌گونه کمبود تأمین شود.

وی افزود: در این مدت بیش از ۲۰۰ تن برنج با کیفیت مناسب در فروشگاه‌ها و مراکز توزیع عرضه شده و همچنین ۱۲۰ تن روغن خوراکی و حدود ۵۰ تن شکر نیز به‌صورت هدفمند در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان ایلام با تأکید بر اینکه ذخایر کالاهای اساسی در استان در وضعیت مناسبی قرار دارد، تصریح کرد: خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده‌شده، هیچ‌گونه کمبودی در تأمین اقلام مورد نیاز مردم وجود ندارد و کالاهای اساسی به میزان کافی در انبارها و شبکه توزیع استان موجود است.

باباخانی همچنین به اهمیت نظارت بر بازار اشاره کرد و گفت: در کنار تأمین و توزیع مناسب کالاها، نظارت بر روند عرضه و قیمت‌ها نیز به‌صورت مستمر انجام می‌شود تا از هرگونه احتکار یا گران‌فروشی جلوگیری شده و اقلام مورد نیاز مردم با قیمت مصوب در اختیار آنان قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی ادامه خواهد داشت و با همکاری دستگاه‌های نظارتی، اتحادیه‌ها و اصناف تلاش می‌کنیم آرامش بازار و دسترسی آسان مردم به اقلام ضروری حفظ شود.