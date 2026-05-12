به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، نیکلاس کریستوف نویسنده آمریکایی با اذعان به خشونت جنسی و تجاوز گسترده علیه فلسطینی‌ها توسط زندانبانان، نظامیان، بازجویان و شهرک‌نشینان صهیونیست از همه طرف‌های درگیر خواست تا بر سر اصل محکوم کردن این تجاوزات به توافق برسند.

وی با انتشار یک گزارش تفصیلی بر پایه مصاحبه با زنان و مردان فلسطینی تاکید کرد، این افراد حین بازداشت و بازجویی مورد آزارهای جنسی شدیدی قرار گرفته اند.

در این گزارش آمده است، یکی از تکان دهنده ترین وقایع، روایت سامی الساعی روزنامه‌نگار فلسطینی است که در سال ۲۰۲۴ دستگیر شد. الساعی تاکید کرد که زندانبانان او را برهنه کردند، کتک زدند و با اشیاء مختلف به او حمله کردند. آنها قصد داشتند با این اقدامات الساعی را تحت فشار قرار داده تا برای رژیم جاسوسی کند.

در ادامه این گزارش آمده است، از آنجایی که پول مالیات‌دهندگان آمریکایی صرف حمایت از رژیم صهیونیستی می شود پس آمریکا نیز در خشونت جنسی علیه فلسطینی‌ها همدست است. نویسنده به گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ استناد می‌کند که خشونت جنسی را بخشی از رویه معمول رژیم صهیونیستی در رفتار با فلسطینی‌ها توصیف کرده است. همچنین به گزارش دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه درباره خشونت جنسی سیستماتیک در اراضی اشغالی اشاره شده است.

سازمان نجات کودکان نیز گزارش داده است که بیش از نیمی از کودکان فلسطینی بازداشت شده خشونت جنسی را تجربه یا شاهد آن بوده‌اند.