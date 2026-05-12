به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسرائیل هیوم، مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل اعتراف کرد، رژیم صهیونیستی سامانه گنبد آهنین را در اختیار امارات قرار داده است.

وی اضافه کرد، همکاری های امنیتی میان رژیم صهیونیستی و کشورهایی در منطقه در رأس آنها امارات گسترش پیدا کرده است.

پیشتر نیز روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد، به نظر می‌رسد تلاش های پاکستان برای ایجاد صلح در منطقه خلیج فارس در سایه تجاوز آمریکا علیه ایران باعث افزایش تنش‌ها با کشور امارات شده است.

بر اساس این گزارش، امارات در سایه نارضایتی از رویکرد دیپلماتیک اسلام‌آباد در قبال بحران منطقه بی‌سروصدا اقدامات علیه کارگران پاکستانی به ویژه شیعیان را تشدید کرده است.