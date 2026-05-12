هاآرتص: اوضاع داخلی در اسرائیل آشفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان هاآرتص اذعان کرد، ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی موفق شده پلیس این رژیم را به بازوی سیاسی خود تبدیل کند. این اقدام با همکاری دنی لیوی شکست خورده ترین بازرس کل رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

در این گزارش آمده است، در دوره لیوی پلیس رژیم صهیونیستی رسما فروپاشیده است.

هاآرتص تاکید کرد: در تمام خیابان ها سلاح می بینیم و تعداد کشته ها رو به افزایش است.

روزنامه صهیونیستی گلوبس نیز گزارش داده بود، جامعه صهیونیست ها بیش از هر زمان دیگری شاهد جرم و جنایت است. اطلاعات منتشر شده از سوی شورای داخلی ایمنی کودکان و آمار رسمی نیروهای پلیس نشان می دهد میزان ارتکاب خشونت های شدید از سوی افراد زیر سن قانونی طی سال های اخیر ۱۵۰ درصد رشد داشته است.

همچنین این آمارها به افزایش تعداد پرونده های جنایی باز متعلق به صهیونیست های زیر سن قانونی اشاره دارند. تحلیلگران این اوضاع آشفته در داخل اراضی اشغالی را نتیجه نبود چارچوب های آموزشی، کمبود حمایت های مالی مختص جوانان و برنامه های بازپروی می دانند.