به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد، جامعه صهیونیست ها به یک درگیری مدنی نزدیک می شوند.

در این گزارش آمده است، دسته بندی های سیاسی و اجتماعی تهدید بزرگتری به شمار می رود.

این روزنامه عبری زبان تاکید کرد، ۳۰ درصد از صهیونیست ها به فکر ترک اراضی اشغالی هستند.

این در حالی است که آمار واقعی از صهیونیست هایی که دیگر نمی خواهند در سایه بی ثباتی و ناامنی در اراضی اشغالی زندگی کنند بیشتر از این رقم است.

پیشتر نیز روزنامه عبری زبان هاآرتص اذعان کرد، ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی موفق شده پلیس این رژیم را به بازوی سیاسی خود تبدیل کند. این اقدام با همکاری دنی لیوی شکست خورده ترین بازرس کل رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

در این گزارش آمده است، در دوره لیوی پلیس رژیم صهیونیستی رسما فروپاشیده است.

هاآرتص تاکید کرد: در تمام خیابان ها سلاح می بینیم و تعداد کشته ها رو به افزایش است.