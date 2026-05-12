مقابله با رکود و تعدیل نیرو در صنایع با حمایت از تولید داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، سید محمدمهدی هادوی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان ماشینسازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی، با اشاره به شرایط ویژه کشور در دوران پساجنگ و ضرورت بازسازی زیرساختهای صنعتی آسیبدیده اظهار داشت: یکی از مهمترین اولویتهای ما در این مقطع، بازسازی صنایع تخریبشده و همزمان، حرکت به سمت توسعه صنعتی مبتنی بر ارزش افزوده دانشی است. امروز کشور در نقطهای قرار دارد که باید علاوه بر جبران خسارات گذشته، مسیر ارتقای فناوری و توسعه شرکتهای دانشبنیان صنعتی را نیز با سرعت و دقت بیشتری دنبال کند.
وی افزود: توسعه صنعتی آینده کشور باید بر پایه ارتقای فناوری، بومیسازی تجهیزات پیشرفته و افزایش سهم شرکتهای دانشبنیان در زنجیره تأمین صنعتی شکل گیرد تا علاوه بر افزایش بهرهوری، وابستگی به خارج نیز کاهش یابد.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان ماشینسازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی با اشاره به تصمیم سازمان توسعه تجارت برای تسهیل واردات ماشینآلات از طریق بستههای ثبت سفارش بدون انتقال ارز گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف تسریع در روند بازسازی و نوسازی صنایع، سیاستهایی را برای تسهیل واردات ماشینآلات اتخاذ کرده است تا واحدهای صنعتی بتوانند سریعتر فرآیند بازسازی، توسعه و نوسازی خود را پیش ببرند.
وی با تأکید بر اهمیت این اقدام در کوتاهمدت خاطرنشان کرد: در عین حال باید توجه داشت که کشور از ظرفیت گسترده و توانمند داخلی در حوزه ماشینسازی برخوردار است و بسیاری از صنایع ماشینسازی ما آمادگی کامل دارند تا در این دوره گذار، نقشآفرینی جدی داشته باشند.
فرصت مقابله با رکود و تعدیل نیرو از مسیر تولید داخل
هادوی یکی از چالشهای فعلی صنعت کشور را رکود و مسئله تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: امروز فرصتی پیشروی ماست تا به جای تمرکز صرف بر واردات ماشینآلات، با هدایت تقاضا به سمت تولیدکنندگان داخلی، هم فرآیند بازسازی صنعتی را پیش ببریم و هم از تعمیق رکود و کاهش اشتغال جلوگیری کنیم.
وی تأکید کرد: تقویت تقاضای داخلی برای ماشینآلات ساخت داخل، میتواند به فعالسازی ظرفیتهای خالی کارخانههای ماشینسازی، حفظ اشتغال و حتی ایجاد فرصتهای شغلی جدید منجر شود.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان ماشینسازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی از یک ابتکار مهم در این حوزه خبر داد و گفت: در حوزه ماشینسازی و تجهیزات صنعتی که متشکل از ۱۳ انجمن تخصصی است، یک همافزایی ارزشمند شکل گرفته است. این انجمنها که شامل انجمنهای ماشینآلات بافندگی، پلیمر، تجهیزات صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی، قالبسازی، تجهیزات صنایع غذایی و دارویی، تجهیزات پخت و نان، انجمنهای طراحی مهندسی و کارفرمایان مهندسی و سایر حوزههای مرتبط هستند، اعلام آمادگی کردهاند که در یک پویش ملی با عنوان «سود صفر» مشارکت کنند.
وی در تشریح این پویش گفت: بر اساس این تعهد، تولیدکنندگان ماشینآلات و تجهیزات صنعتی حاضر شدهاند در دوره فعلی، قراردادهای خود را با قیمت تمامشده منعقد کنند و عملاً بدون در نظر گرفتن سود، تجهیزات مورد نیاز صنایع کشور را تأمین کنند. این اقدام یک حرکت جهادی و ملی برای عبور از شرایط حساس کنونی است.
هادوی تأکید کرد: توان داخلی ما صرفاً محدود به ساخت تجهیزات نیست، بلکه در حوزه طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، بومیسازی فناوری و اجرای پروژههای صنعتی نیز ظرفیتهای بسیار ارزشمندی وجود دارد. مجموعههای عضو این پویش میتوانند از مرحله طراحی و مهندسی تا ساخت، نصب و راهاندازی تجهیزات، پاسخگوی نیاز صنایع کشور باشند.
به گفته وی، با هدایت صحیح سیاستهای حمایتی، میتوان چرخه کامل طراحی تا تولید تجهیزات صنعتی را در داخل کشور فعال کرد و وابستگی به خارج را به حداقل رساند.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان ماشینسازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی معاونت علمی، در ادامه پیشنهاد داد: چنانچه تسهیلات و مشوقهای موجود بهجای واردات ماشینآلات، بیشتر بر تأمین مواد اولیه متمرکز شود و همزمان صنایع داخلی قراردادهای خود را با تولیدکنندگان ماشینسازی کشور منعقد کنند، میتوانیم در بازه زمانی کوتاهتری نیازهای صنعتی کشور را با اتکا به توان داخلی تأمین کنیم.
وی تصریح کرد: این رویکرد ضمن تسریع در بازسازی صنعتی، به تعمیق زنجیره ارزش داخلی، افزایش تابآوری اقتصادی و تقویت اقتصاد دانشبنیان منجر خواهد شد.
حرکت به سوی صنعتی دانشبنیان و تابآور
هادوی، در پایان با تأکید بر نقش راهبردی صنعت ماشینسازی در آینده اقتصاد کشور گفت: ماشینسازی، موتور محرک توسعه صنعتی است. اگر امروز بتوانیم از این ظرفیت با رویکردی هوشمندانه استفاده کنیم، نهتنها از شرایط فعلی عبور خواهیم کرد، بلکه پایههای یک صنعت پیشرفته، دانشبنیان و رقابتپذیر را برای سالهای آینده مستحکم خواهیم ساخت.
وی ابراز امیدواری کرد: با همافزایی میان دولت، انجمنهای تخصصی، شرکتهای دانشبنیان و صنایع مصرفکننده تجهیزات، کشور بتواند در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی نیازهای صنعتی خود باشد و مسیر توسعه پایدار را با قدرت ادامه دهد.
