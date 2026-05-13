چرا اقتصاد ایران به سیاست صنعتی هوشمند نیاز دارد؟

یادداشت اقتصادی ؛ ریحانه نادری نژاد دکترای جامعه شناسی توسعه - دوره‌های پس از بحران، تنها زمان ترمیم خرابی‌ها نیستند؛ این دوره‌ها اغلب لحظه‌های تاریخی برای تغییر مسیر توسعه‌اند. بسیاری از کشورهایی که امروز در زمره اقتصادهای صنعتی پیشرفته قرار دارند، جهش خود را نه در دوران ثبات، بلکه در دوره‌های پس از جنگ یا بحران‌های عمیق آغاز کرده‌اند. تفاوت اصلی آن‌ها با دیگران در یک نکته بود: بازسازی را به «بازآفرینی صنعتی» تبدیل کردند.

ایران نیز بخاطر جنگ رمضان نیاز به تجربه‌ای گسترده از بازسازی زیرساخت‌های حیاتی در حوزه‌هایی چون فولاد، پتروشیمی، انرژی، شبکه‌های حمل‌ونقل، مراکز درمانی و پژوهشی دارد. اما پرسش کلیدی این است که چطور ظرفیت‌ها می تواند فراتر از بازسازی به شکل‌گیری یک اقتصاد فناورانه و رقابت‌پذیر منجر شوند؟

بازسازی کافی نیست؛ یادگیری صنعتی لازم است

توسعه صنعتی صرفاً به معنای افزایش ظرفیت تولید یا ایجاد کارخانه‌های بیشتر نیست. آنچه کشورها را به سطح بالاتر می‌برد، «یادگیری فناورانه» است؛ فرآیندی که طی آن بنگاه‌ها، نیروی انسانی و نهادهای علمی به‌طور مستمر توان طراحی، مهندسی و نوآوری خود را ارتقا می‌دهند.

در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، سرمایه‌گذاری در زیرساخت انجام می‌شود، اما این سرمایه‌گذاری به تعمیق توان طراحی و ساخت داخلی نمی‌انجامد. نتیجه، وابستگی به فناوری خارجی و تداوم شکاف بهره‌وری است. تجربه‌های موفق نشان می‌دهد که اگر بازسازی زیرساخت با برنامه‌ریزی برای انتقال فناوری، ارتقای مهارت و توسعه زنجیره‌های تأمین داخلی همراه نشود، به جهش صنعتی منتهی نخواهد شد.

چگونه فناوری‌های نظامی می‌توانند پیشران صنایع غیرنظامی شوند؟

در بسیاری از کشورها، برخی از پیچیده‌ترین فناوری‌های مهندسی ابتدا در حوزه نظامی توسعه یافته‌اند. دلیل آن روشن است: پروژه‌های نظامی معمولاً با محدودیت‌های شدید، الزامات عملکردی بالا و ضرورت نوآوری سریع همراه‌اند. همین شرایط باعث می‌شود که این حوزه به آزمایشگاهی برای توسعه فناوری‌های پیشرفته تبدیل شود.

با این حال، ارزش واقعی این فناوری‌ها زمانی آشکار می‌شود که به اقتصاد غیرنظامی منتقل شوند. در تجربه جهانی، بسیاری از فناوری‌های کلیدی امروز—از اینترنت و GPS گرفته تا مواد پیشرفته و سیستم‌های کنترل—در

ابتدا در پروژه‌های نظامی شکل گرفته و سپس به صنایع عمومی سرریز شده‌اند.

در اقتصاد ایران نیز بخشی از پیچیده‌ترین فناوری‌های مهندسی در حوزه‌هایی مانند طراحی پهپاد، سامانه‌های موشکی، موتورهای پیشرفته، فناوری‌های دریایی و زیرسطحی شکل گرفته است. این حوزه‌ها در واقع مجموعه‌ای از فناوری‌های میان‌رشته‌ای را در خود جمع کرده‌اند: آیرودینامیک، مواد پیشرفته، الکترونیک، مخابرات، نرم‌افزارهای کنترل، هوش مصنوعی و مهندسی سیستم.

اگر این ظرفیت‌ها به‌درستی به اقتصاد غیرنظامی منتقل شوند، می‌توانند موتور شکل‌گیری صنایع جدید باشند. برای مثال، فناوری‌های توسعه‌یافته در پهپادها می‌توانند به شکل‌گیری صنایع گسترده‌ای در حوزه نقشه‌برداری هوایی، پایش محیط‌زیست، مدیریت کشاورزی دقیق، پایش خطوط انرژی و خدمات لجستیک هوایی منجر شوند.

دانش طراحی موشک‌ها و سامانه‌های پیشران نیز محدود به کاربردهای نظامی نیست. همین دانش می‌تواند در توسعه صنایع فضایی، ماهواره‌های کوچک، سامانه‌های پرتاب، موتورهای پیشرفته و حتی برخی فناوری‌های انرژی و حمل‌ونقل مورد استفاده قرار گیرد.

در حوزه فناوری‌های دریایی نیز تجربه ساخت زیردریایی‌ها مجموعه‌ای از دانش‌های پیچیده—از مهندسی مواد و سازه‌های مقاوم در فشار بالا گرفته تا سامانه‌های ناوبری و کنترل—را ایجاد می‌کند. این دانش‌ها می‌توانند به توسعه صنایع کشتی‌سازی پیشرفته، تجهیزات اقیانوس‌نگاری، فناوری‌های استخراج منابع دریایی و زیرساخت‌های دریایی کمک کنند.

بنابراین مسئله اصلی تنها تولید یک فناوری نظامی نیست؛ مسئله ایجاد سازوکاری است که این فناوری‌ها بتوانند به زنجیره‌ای از صنایع غیرنظامی منتقل شوند. بدون چنین انتقالی، فناوری‌های پیشرفته در حلقه‌ای محدود باقی می‌مانند. اما اگر این انتقال به‌صورت نظام‌مند انجام شود، همان فناوری‌ها می‌توانند به پیشران شکل‌گیری صنایع جدید و افزایش پیچیدگی فناوری در کل اقتصاد تبدیل شوند.

چنین سرریزی می‌تواند برای اقتصادی مانند ایران اهمیت مضاعف داشته باشد. توسعه صنایع پیشرفته نه‌تنها ارزش افزوده بالاتری ایجاد می‌کند، بلکه به ارتقای بهره‌وری در سایر بخش‌ها نیز کمک می‌کند. هر واحد پیشرفت در فناوری‌های کنترل، نرم‌افزار صنعتی یا تجهیزات دقیق، می‌تواند ده‌ها صنعت دیگر را به‌روزرسانی کند.

با این حال، این فرآیند خودبه‌خود رخ نمی‌دهد. بدون سیاست‌گذاری هدفمند، فناوری‌های پیشرفته در حلقه‌های محدود باقی می‌مانند و به بدنه اقتصاد منتقل نمی‌شوند.

سیاست صنعتی هوشمند؛ میان بازار و دولت

بحث سیاست صنعتی در سال‌های اخیر بار دیگر در ادبیات توسعه جهانی پررنگ شده است. تجربه شرق آسیا، برخی کشورهای اروپایی و حتی سیاست‌های صنعتی جدید در اقتصادهای پیشرفته نشان می‌دهد که بازار به‌تنهایی قادر به ایجاد جهش فناورانه نیست، به‌ویژه در اقتصادهایی که با شکاف فناوری مواجه‌اند.

اما سیاست صنعتی کارآمد نیز به معنای مداخله گسترده و غیرمشروط دولت نیست. سیاست صنعتی هوشمند بر چند اصل استوار است:

- انتخاب محدود و هدفمند صنایع پیشران با ظرفیت فناوری بالا

- حمایت مشروط به ارتقای بهره‌وری و انتقال دانش

- زمان‌مند بودن حمایت‌ها و ارزیابی مستمر عملکرد

- پیوند سیاست صنعتی با اهداف اشتغال مولد، توسعه منطقه‌ای و پایداری زیست‌محیطی

در چنین چارچوبی، دولت نقش تسهیل‌گر و هماهنگ‌کننده را ایفا می‌کند؛ نه جایگزین بازار، بلکه مکمل آن.

چالش ساختاری اقتصاد نفتی

یکی از موانع جدی صنعتی‌شدن در ایران، ساختار اقتصاد نفتی است. درآمدهای نفتی در دوره‌هایی امکان تأمین مالی پروژه‌های بزرگ را فراهم کرده‌اند، اما هم‌زمان به تقویت واردات و تضعیف انگیزه رقابت صنعتی نیز انجامیده‌اند. در چنین شرایطی، بخش تولید اغلب در معرض نوسانات ارزی و سیاست‌های کوتاه‌مدت قرار گرفته و افق بلندمدت سرمایه‌گذاری تضعیف شده است.

تزریق درآمدهای جدید مانند عوارض حاصل لز تأمین امنیت تنگه از کشتی‌های عبوری می تواند در ادامه مسیر درآمدهای نفتی قرار بگیرد.

صنعتی‌شدن در چنین شرایطی نیازمند انضباط سیاستی، ثبات نهادی و جهت‌دهی آگاهانه منابع به سمت بخش‌های مولد است. بدون این اصلاحات، درآمدها به واردات بیشتر و کسری هزینه بیشتر ختم می،شوند. حتی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ نیز ممکن است به تعمیق توان فناورانه منجر نشوند.

نهاد علم؛ از آموزش نظری تا حل مسئله

هیچ تجربه صنعتی موفقی بدون پیوند مؤثر میان دانشگاه و صنعت شکل نگرفته است. دانشگاه‌هایی که تنها بر آموزش نظری متمرکزند، نمی‌توانند موتور توسعه صنعتی باشند. در مقابل، نظام علمی کارآمد با تعریف پروژه‌های مشترک با صنعت، توسعه آزمایشگاه‌های کاربردی، حمایت از شرکت‌های نوآور و تربیت نیروی انسانی مهارت‌محور، به تقویت ظرفیت طراحی و ساخت داخلی کمک می‌کند.

توسعه صنعتی فناورانه مستلزم تغییر در نگرش به آموزش است: حرکت از تولید مدرک به سمت تولید مهارت، از حفظ دانش به سمت حل مسئله، و از انزوای دانشگاه به سمت شبکه‌سازی با صنعت.

جنگ و دانشگاه در خدمت اقتصاد پیچیدگی، درسهای جهانی

در روایت‌های رایج از توسعه صنعتی آلمان و کره‌جنوبی، معمولاً بر سرمایه‌گذاری، صادرات یا سیاست‌های حمایتی تأکید می‌شود. اما یک لایه مهم‌تر در این تجربه‌ها کمتر دیده می‌شود: تبدیل ظرفیت‌های پیچیده مهندسی به یک نظام دائمی یادگیری صنعتی.

در آلمان پس از جنگ جهانی دوم، بازسازی صرفاً به معنای بازگشت کارخانه‌ها به تولید نبود. آنچه شکل گرفت، شبکه‌ای از صنایع مهندسی دقیق بود که بر پایه دانش فنی عمیق، مهارت‌های صنعتی و ارتباط نزدیک میان دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و بنگاه‌ها عمل می‌کرد. بسیاری از فناوری‌هایی که بعدها در صنایع غیرنظامی آلمان گسترش یافتند—از ماشین‌ابزارهای فوق‌دقیق گرفته تا فناوری‌های مواد و سیستم‌های کنترل صنعتی—ریشه در همان ظرفیت‌های پیچیده مهندسی داشتند که پیش‌تر در پروژه‌های نظامی و صنعتی بزرگ شکل گرفته بودند.

اما نکته کلیدی در تجربه آلمان، مهار و بازطراحی این ظرفیت‌ها بود. دولت و صنعت آلمان تلاش کردند مهندسی پیچیده را از حوزه نظامی به حوزه‌هایی مانند ماشین‌سازی، خودروسازی، صنایع شیمیایی و تجهیزات صنعتی منتقل کنند. نتیجه آن شد که آلمان به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فناوری‌های صنعتی در جهان تبدیل شد؛ کشوری که بسیاری از فناوری‌های پایه تولید در جهان امروز، همچنان بر شانه‌های صنعت مهندسی آن قرار دارد.

کره‌جنوبی مسیر متفاوت اما مکملی را طی کرد. این کشور در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با تمرکز بر چند صنعت خاص—فولاد، کشتی‌سازی و سپس الکترونیک—ساختار صنعتی خود را شکل داد. اما پشت این انتخاب‌ها یک منطق مشخص وجود داشت: ایجاد «صنایع مادر مهندسی» که بتوانند دانش طراحی، ساخت و مدیریت پروژه‌های بزرگ صنعتی را در اقتصاد نهادینه کنند.

برای مثال، توسعه صنعت کشتی‌سازی در کره تنها یک پروژه صادراتی نبود. این صنعت به شکل‌گیری شبکه‌ای از صنایع فولاد، تجهیزات دریایی، الکترونیک صنعتی، موتورهای سنگین و سیستم‌های کنترل کمک کرد. همین شبکه بعدها پایه توسعه صنایع

پیشرفته‌تری مانند نیمه‌هادی‌ها، تجهیزات الکترونیکی و فناوری‌های پیشرفته مهندسی شد.

درس مهم این تجربه‌ها آن است که صنعتی‌شدن واقعی زمانی رخ می‌دهد که یک کشور بتواند پروژه‌های پیچیده مهندسی را به مدرسه‌ای برای یادگیری صنعتی تبدیل کند؛ مدرسه‌ای که در آن هزاران مهندس، تکنسین و بنگاه صنعتی به‌طور هم‌زمان درگیر طراحی، ساخت و حل مسئله‌های پیچیده می‌شوند.

ضرورت نسخه بومی توسعه صنعتی

الگوهای توسعه صنعتی قابل کپی‌برداری مستقیم نیستند. شرایط نهادی، فرهنگی، تاریخی و منابع هر کشور متفاوت است. ایران با ویژگی‌هایی چون جمعیت جوان، تجربه مهندسی گسترده، بازار داخلی قابل توجه و هم‌زمان وابستگی به نفت، نیازمند نسخه‌ای بومی برای صنعتی‌شدن است.

چنین نسخه‌ای باید بر تقویت صنایع پیشران، توسعه خوشه‌های صنعتی، بومی‌سازی فناوری‌های کلیدی و افزایش سهم صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا تمرکز کند. در عین حال، این مسیر باید با مشارکت اجتماعی، شفافیت نهادی و پاسخ‌گویی سیاست‌گذاران همراه باشد تا از تکرار تجربه‌های ناکارآمد گذشته جلوگیری شود.

جمع‌بندی: نقطه عطفی برای تصمیم‌گیری

ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده که می‌تواند میان دو مسیر انتخاب کند: ادامه بازسازی‌های پراکنده و رشد محدود صنعتی، یا حرکت به سمت یک راهبرد منسجم برای تولید فناورانه. تفاوت این دو مسیر در کیفیت سیاست‌گذاری و توانایی ایجاد پیوند میان زیرساخت، فناوری، سرمایه انسانی و نهادهای اقتصادی است.

اگر سیاست صنعتی هوشمند به‌درستی طراحی و اجرا شود، ظرفیت‌های موجود می‌توانند به سکوی جهش تبدیل شوند. در غیر این صورت، زیرساخت‌ها باقی می‌مانند، اما فرصت تاریخی برای بازآفرینی صنعتی از دست خواهد رفت.