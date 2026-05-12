به گزارش خبرنگار مهر،سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی صبح سه شنبه در بدو ورود مجاهد والی استان فراه افغانستان به مرز ماهیرود، اظهار کرد: بسیار خوشحالیم که برای دومین بار میزبان برادر عزیزمان، والی محترم استان فراه افغانستان از کشور دوست و همسایه افغانستان هستیم.

وی با اشاره به تأکیدات امام شهید و همچنین مقام معظم رهبری در پیام نوروزی درباره بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه شرقی، افزود: در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم به ریاست دکتر پزشکیان، توسعه مراودات خوب و سازنده با کشور افغانستان با جدیت دنبال می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: در طول یک سال گذشته چندین نشست مشترک میان مسئولان دو طرف برگزار شده و خوشبختانه امروز نیز والی محترم فراه دعوت ما را پذیرفته‌اند و در خراسان جنوبی حضور دارند.

هاشمی با تأکید بر اهمیت افزایش مبادلات اقتصادی، تصریح کرد: در حوزه توسعه صادرات و واردات، در نشست‌های گذشته تصمیمات خوبی اتخاذ شده بود که در این سفر، مصوبات قبلی مرور و پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین درباره موضوع جاده ماهیرود- فراه نیز تصمیمات جامع و کاملی با هدف تسهیل ارتباطات و تقویت همکاری‌های اقتصادی اتخاذ می‌شود.