رشد ۵۴۶ درصدی تجارت مرزی ماهیرود؛ لزوم تقویت روابط ایران و افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح سه‌شنبه در نشست مشترک اقتصادی و مرزی با مقامات ولایت فراه افغانستان، با ابراز خرسندی از برگزاری دومین نشست مشترک میان دو استان، بر توسعه مناسبات اقتصادی، فرهنگی و انسانی دو کشور همسایه تأکید کرد و قدردانی ویژه‌ای از رفتار برادرانه ملت افغانستان در حمایت از مردم ایران و مقاومت در برابر فشارهای جهانی داشت.

وی گفت: این نشست، نماد روابط صمیمانه و برادرانه میان مردم دو استان و دو ملت است که برای دومین بار شاهد برگزاری چنین جلسه‌ای با والی فراه هستیم که قطعاً دستاوردهای ارزشمندی برای توسعه همکاری‌های ایران و افغانستان خواهد داشت.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مرز طولانی میان خراسان جنوبی و افغانستان افزود: مرز مشترک ما فرصتی طلایی برای توسعه روابط اقتصادی، علمی و فرهنگی است و در این راستا از سوی مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران، سلام و احترام خود را به مردم نجیب افغانستان، به‌ویژه ساکنان ولایت فراه، اعلام می‌دارم.

وی در ادامه ضمن تقدیر از همدردی مردم افغانستان با ملت ایران در پی شهادت مقام معظم رهبری و جمعی از فرماندهان و هموطنان ایرانی که در پی تجاوزهای رژیم صهیونیستی و جنایات آمریکا، اظهار داشت: قدردان مواضع انسان‌دوستانه و برادرانه شما هستیم که برخلاف برخی کشورها، آسمان خود را در اختیار متجاوزان قرار ندادید، این نشان‌دهنده صداقت، استقلال و اصالت ملت افغانستان است.

وی گفت: همه ما دشمن مشترکی داریم و اتحاد ایران و افغانستان ضامن ثبات و امنیت منطقه است.

هاشمی همچنین با یادآوری پیام نوروزی مقام معظم رهبری و تقدیر ایشان از مردم افغانستان، افزود: به نمایندگی از دولت چهاردهم به ریاست آقای دکتر پزشکیان، از همراهی و همکاری دولت و مردم افغانستان به ویژه در استان‌های هم‌مرز، صمیمانه تشکر می‌کنم.

حضور ۸۰۰ دانشجوی افغانستانی در دانشگاه بیرجند

استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به حضور بیش از ۸۰۰ دانشجوی افغانستانی در دانشگاه بیرجند گفت: دانشگاه بیرجند میزبان دانشجویان ممتاز افغانستانی است و تلاش می‌شود خدمات رفاهی و آموزشی آنان هر روز بهبود یابد. این همکاری علمی، پیوندی پایدار میان دو ملت خواهد ساخت.

وی همچنین گزارش عملکردی از وضعیت اقتصادی مرز ماهیرود ارائه کرد و افزود: براساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۴ حجم واردات از مرز ماهیرود به کشور افغانستان نسبت به سال قبل بیش از ۱۶۵ درصد رشد داشته و در بازه‌ی اخیر جنگ رمضان تاکنون این رشد به ۵۴۶ درصد رسیده است که نشان از پویایی تعاملات اقتصادی میان دو کشور دارد.

به گفته‌ی هاشمی، در حوزه صادرات نیز افزایش ۶۴ درصدی رقم خورده و این مرز در میان ۷۰ گمرک کشور به عنوان یکی از موفق‌ترین گمرکات شناخته شده است.

وی در پایان بر تکمیل پروژه‌های عمرانی و راه‌های ارتباطی مرز ماهیرود تأکید کرد و گفت: با حمایت دولت و پیگیری وزارت راه و شهرسازی، بخش‌های زیادی از مسیر ترانزیتی میان دو کشور در حال آماده‌سازی است.

وی ادامه داد: این اقدامات زمینه‌ساز توسعه پایدار، گسترش مبادلات اقتصادی و ارتباط مردم دو سوی مرز خواهد بود.

هاشمی با اشاره به جایگاه ویژه اتحاد میان کشورهای اسلامی گفت: خوشبختانه گزارش‌های امیدوارکننده‌ای از حمایت‌های معنوی و برادرانه کشور دوست و همسایه، افغانستان، در عرصه‌های مختلف دریافت کرده‌ایم که این نشان‌دهنده عمق پیوندهای اعتقادی میان دو ملت است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تحولات منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی افزود: ما اهل جنگ‌طلبی نیستیم؛ زیرا در مکتب رسول‌الله (ص) و آموزه‌های قرآن کریم، جنگ‌طلبی جایگاهی ندارد اما اگر کسی بخواهد جنگی را به ما تحمیل کند، ما با تمام توان از عزت و شرافت خود دفاع خواهیم کرد.

وی ادامه داد: همان‌طور که در نبردهای اخیر، متجاوزان در برابر مقاومت جانانه جبهه حق به شکست و استیصال افتادند، امیدواریم شاهد پیروزی نهایی جهان اسلام بر مستکبران باشیم.

هاشمی تصریح کرد: دشمنان ما، اعم از رژیم صهیونیستی و حامیان غربی‌اش، نه با شیعه و نه با سنی، بلکه با اصل اسلام، دین و قرآن مخالفند لذا این تقابل، تقابلی میان حق و باطل است.

وی در ادامه با تأکید بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی مبنی بر «مذاکرات عزتمندانه و شرافتمندانه» بیان داشت: مسلمانان باید با عزت زندگی کنند و نگاه ما به تعاملات مرزی، نگاهی برادرانه و مبتنی بر رشد متقابل است.

لزوم تسریع در انجام امور گمرکی

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به دستورات اجرایی برای توسعه مبادلات تجاری در مرز ماهیرود، اظهار کرد: به تیم اقتصادی استان، مرزبانی و دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه دستور داده‌ام که نگاه تسهیل‌گرانه داشته باشند.

وی ادامه داد: دغدغه ما تسریع در انجام امور اداری و گمرکی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی افغانستانی است و تأکید ما بر این است که ضمن کاهش سخت‌گیری‌های غیرضرور، خدمات‌رسانی در مرز ماهیرود به شکلی جهادی و روان صورت گیرد تا ظرفیت‌های اقتصادی دو منطقه بیش از پیش شکوفا شود.

هاشمی در خاتمه از تلاش‌های تیم همراه و مقامات ولایت فراه جهت برگزاری این نشست سازنده و تقویت همکاری‌های دوجانبه قدردانی کرد.

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های همکاری دو کشور، گفت: افغانستان «فرصت طلایی» برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و منطقه محسوب می‌شود و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود.

وی با بیان اینکه در گذشته زمان خدمات‌دهی مرز ماهیرود محدود بوده، افزود: در گذشته زمان کاری این مرز از ۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر بود، اما از حدود یک ماه گذشته با اجرای تصمیمات جدید، خدمات‌رسانی مرزی برای صادرات و واردات تقویت شده است.

هاشمی ادامه داد: در حال حاضر، میانگین تردد روزانه کامیون‌ها به حدود هزار دستگاه رسیده و این موضوع نشان می‌دهد با رفع بخشی از گلوگاه‌ها، سرعت مبادلات افزایش یافته است.

تسهیل امور رانندگان و کاهش زمان انتظار

استاندار خراسان جنوبی ضمن اشاره به وضعیت تردد رانندگان گفت: در گذشته برخی رانندگان مجبور بودند برای انجام امور مربوط به حمل و تخلیه در تهران یا زمان‌های غیرضروری توقف داشته باشند و این روند باعث اتلاف وقت و هزینه می‌شد. امروز اما با هماهنگی‌های انجام‌شده، روندهای مربوط به زمان‌بندی تخلیه و رفع تشریفات، منظم‌تر شده است.

وی با تاکید بر اینکه «ثبت و مدیریت زمان تخلیه» برای رانندگان از مسیر سامانه انجام می‌شود، اظهار کرد: تلاش کردیم این روند به‌صورت از پیش اعلام‌شده و قابل برنامه‌ریزی اجرا شود تا از ترددهای پراشتباه و توقف‌های طولانی جلوگیری گردد؛ این اتفاق را باید یک تغییر مثبت و مبارک دانست.

هاشمی همچنین با اشاره به ورود کارگران افغانستانی به منطقه ویژه اقتصادی گفت: ما نهایت احترام را برای نیروی کار و فعالان اقتصادی افغانستانی قائل هستیم و با هدف استفاده از ظرفیت‌های واقعی، تلاش کردیم زمینه فعالیت آنان در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم شود.

استاندار خراسان جنوبی گفت: یکی از خواسته‌های مهم ما ایجاد نمایندگی گمرک کشور افغانستان در مرز است که در صورت تحقق، روند انجام امور و تسریع در کار به‌طور جدی بهبود خواهد یافت.

هاشمی با اشاره به ایده ایجاد بازار مشترک میان خراسان جنوبی و ولایت فراه افزود: پیشنهاد ما این است که در طول هفته یک بازارچه مشترک برگزار شود تا مردم استان محصولات طرف مقابل را دریافت کنند و در عین حال امکان عرضه محصولات ایرانی نیز برای فعالان فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: تقویت اتاق‌های بازرگانی مشترک و همکاری مستمر بین نهادهای اقتصادی دو طرف بسیار مهم است.

وی افزود: همچنین رایزنان بازرگانی می‌توانند نقش مؤثری در طولانی‌مدت کردن و عمق‌بخشی به تعاملات اقتصادی داشته باشند.

استاندار خراسان جنوبی از آمادگی برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله معدن، کشاورزی، دانش‌بنیان، سلامت و نیز تبادل تجربیات میان فعالان دو منطقه خبر داد و گفت: در یک سال گذشته، زمین‌هایی با قیمت مناسب در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته و حدود پنجاه نفر از سرمایه‌گذاران افغانستانی در پروژه‌های مختلف فعال شده‌اند.

هاشمی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه‌های خدمات درمانی و آموزش فنی افزود: در حوزه سلامت و گردشگری درمانی، بیمارستان‌های خراسان جنوبی آمادگی همکاری و پذیرش تیم‌های پزشکی و تبادل خدمات را دارند

وی افزود: در مهارت‌آموزی و آموزش‌های فنی، زمینه انتقال تجربه و همکاری میان شرکت‌ها و مراکز آموزشی فراهم است.