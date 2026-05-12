اتحادیه جهانی علمای مسلمان فتوای کمک به غزه را صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر،اتحادیه جهانی علمای مسلمان فتوایی در خصوص «غزه» صادر کرد.در این فتوا آمده است:

جهاد در فلسطین و یاری رساندن به آن‌ها، تکلیفی شرعی و مسئولیتی اسلامی، عربی و انسانی‌ست.و سکوت در برابر این تجاوز و عدم مقابله با آن از طریق تحرک نظام‌های حاکم و ارتش‌های رسمی، از نزدیک‌ترین تا شایسته‌ترین، از نظر شرعی حرام است.

همانا رها کردن غزه، مسجدالاقصی، بیت‌المقدس و فلسطین در برابر نسل کشی و نابودی، خیانت به خدا و پیامبر او و به مومنان است،و از بزرگ‌ترین گناهان کبیره و خطاها نزد خداوند سبحان محسوب می‌شود.