واکنش تند قطر به یورش وزیر صهیونیست به مسجد الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه قطر امروز جمعه با صدور بیانیه ای اعام کرد: دولت قطر یورش وزیر افراطی امنیت داخلی (رژیم) اسرائیل به مسجد الاقصی را محکوم می‌ کند. یورش به الاقصی نقض آشکار قوانین بین‌المللی، تحریک غیرقابل قبول احساسات مسلمانان و تلاشی خطرناک برای تحمیل واقعیتی جدید در قدس اشغالی است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه قطر در این خصوص اضافه شده است: ادامه تجاوزهای (رژیم) اسرائیل، چرخه‌ های خشونت و تشدید تنش ها در منطقه را شدت بخشیده و ما از جامعه بین‌ المللی می‌ خواهیم که برای متوقف کردن آنها (صهیونیست ها) اقدام فوری انجام دهند.

این در حالیست که حماس نیز پیشتر در بیانیه ای اعلام کرده بود که یورش‌های مکرر و فزاینده به مسجد الاقصی با سیاست‌ های سرکوبگرانه علیه ساکنان قدس همراه شده و شامل بازداشت و تبعید نگهبانان و پاسداران از مسجد الاقصی با هدف خالی کردن این مکان مقدس از حامیان مردمی آن است؛ اقدامی که در راستای گسترش سیطره اشغالگران و فراهم‌کردن زمینه برای تعرض شهرک‌نشینان انجام می‌شود.