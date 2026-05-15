  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

انجمن جهان اسلام یورش شهرک‌نشینان به مسجد الاقصی را محکوم کرد

انجمن جهان اسلام یورش شهرک‌نشینان به مسجد الاقصی را محکوم کرد

انجمن جهان اسلام در بیانیه‌ ای اعلام کرد که یورش شهرک‌نشینان به مسجد الاقصی را محکوم می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، انجمن جهان اسلام در بیانیه‌ ای، یورش شهرک‌ نشینان صهیونیست به مسجد الاقصی و صحن‌ های آن را که تحت حمایت نیروهای رژیم اشغالگر انجام شده است، محکوم کرد.

این اتحادیه نسبت به ادامه و تشدید تجاوزها و نقض‌های مکرر رژیم صهیونیستی علیه جایگاه تاریخی و حقوقی مقدسات اسلامی در شهر قدس هشدار داد.

انجمن جهان اسلام همچنین بر ضرورت فوری عمل جامعه جهانی به مسئولیت‌های اخلاقی و حقوقی خود برای توقف فوری همه تجاوزها و نقض‌های گسترده‌ای که از سوی رژیم اشغالگر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین انجام می‌شود، تأکید کرد.

کد مطلب 6830563

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه