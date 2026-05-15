به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، انجمن جهان اسلام در بیانیه ای، یورش شهرک نشینان صهیونیست به مسجد الاقصی و صحن های آن را که تحت حمایت نیروهای رژیم اشغالگر انجام شده است، محکوم کرد.
این اتحادیه نسبت به ادامه و تشدید تجاوزها و نقضهای مکرر رژیم صهیونیستی علیه جایگاه تاریخی و حقوقی مقدسات اسلامی در شهر قدس هشدار داد.
انجمن جهان اسلام همچنین بر ضرورت فوری عمل جامعه جهانی به مسئولیتهای اخلاقی و حقوقی خود برای توقف فوری همه تجاوزها و نقضهای گستردهای که از سوی رژیم اشغالگر در سرزمینهای اشغالی فلسطین انجام میشود، تأکید کرد.
