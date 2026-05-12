به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، بعد از ظهر سه شنبه در نشستی با سرپرست سفارت افغانستان در تهران که در استانداری برگزار شد، گفت: استان تهران آمادگی خود را برای توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری، ترانزیتی و زیرساختی با کابل اعلام میکند.
به گفته او، آمارهای تجاری نشان میدهد که با وجود تراز تجاری حدود ۲.۵ میلیارد دلاری در سال گذشته و تجربه تراز سه میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۸، همچنان ظرفیت قابل توجهی برای گسترش همکاریهای اقتصادی میان دو کشور وجود دارد.
استاندار تهران با اشاره به اجرای پروژههای مشترک زیرساختی در گذشته، افزود: احداث قطعه ۱۱۷ کیلومتری در داخل خاک افغانستان که به عنوان حلقه اتصال به راه حلقوی این کشور عمل میکند، از جمله طرحهای کلیدی در تسهیل مسیرهای ترانزیتی بوده است.
معتمدیان تأکید کرد که تهران از ظرفیتهای کمنظیری برای همکاری با افغانستان برخوردار است.
به گفته او، بیش از یکسوم اقتصاد کشور و حدود ۱۹ درصد صنعت در استان تهران متمرکز است، همچنین بیش از ۵۲ درصد شرکتهای دانشبنیان کشور در این استان مستقر هستند.
وی در حوزه کشاورزی نیز گفت: تهران با وجود محدودیت مساحت، در توسعه گلخانهها و بهرهگیری از روشهای نوین آبیاری مانند آبیاری قطرهای، جزو استانهای پیشرو است و میتواند تجربیات خود را در اختیار طرف افغانستانی قرار دهد.
استاندار تهران پیشنهاد کرد که اتاق بازرگانی تهران همکاری خود را با اتاق بازرگانی کابل افزایش دهد و دولت نیز نقش تسهیلگر را در توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایفا کند.
معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مهاجران افغانستانی در ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران در دهههای گذشته میزبان برادران و خواهران افغانستانی بوده و خدمات گستردهای به آنها ارائه کرده است.
او تأکید کرد که ایران هرگز مسیر مهاجرت را مسدود نکرده، اما بر ضرورت ساماندهی و قانونمند شدن روند مهاجرت تأکید دارد تا بتوان خدمات بهتری ارائه داد و نگرانیهای امنیتی را کاهش داد.
نظر شما