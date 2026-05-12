تبیین دستاوردها و عملکرد «جنگ رمضان» ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رزم در جلسه بررسی مجموعه اقدامات برنامه عملیاتی قوه قضائیه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات معاونت‌ها و تمامی بخش‌های مختلف دادگستری استان در سال گذشته، بر لزوم اجرای دقیق و به‌ موقع برنامه‌های مصوب سال جدید تأکید کرد.

وی با اشاره به رویکرد محوری این برنامه‌ها، بر دو موضوع کلیدی تبیین دستاوردهای قوه قضائیه برای افکار عمومی و ایجاد امید و اعتماد بیشتر در جامعه و نیز تشریح عملکرد افتخارآمیز دستگاه قضا در دوران جنگ رمضان، به عنوان بخشی از تاریخ پرافتخار نظام قضایی کشور در کنار رزمندگان اسلام تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری ، تبیین این دستاوردها و روایت‌گری دقیق از نقش قضائیه در مقاطع حساسی چون جنگ رمضان را گامی مؤثر در راستای تحقق عدالت، آگاهی‌بخشی به جامعه و تقویت روحیه انقلابی در مجموعه قضایی استان دانست.

رزم خاطرنشان کرد: در برنامه عملیاتی و تحولی سال ۱۴۰۵ تسهیل و تسریع در فرآیند دادرسی، توسعه و اجرای رسیدگی‌های الکترونیک و برخط تاکید شده است که ماحصل تمامی این اقدامات گسترش نظم و امنیت عمومی و رضایتمندی مردم می باشد.

گفتنی است؛ جلسات بررسی برنامه تحولی و عملیاتی سال ۱۴۰۵ از امروز تا پایان هفته در دادگستری استان برگزار می گردد.