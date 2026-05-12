پیش بینی ۶۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل چهارخطه گوشکی_قرح

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان حسینی اظهار کرد: با توجه به حجم بالای تردد در این مسیر، تبدیل این محور به چهارخطه از سال ۱۴۰۲ به طور جدی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: طول کل این محور ۴۵ کیلومتر است که خوشبختانه قطعه اول آن از سمت گوشکی تا باغ‌ بهزاد به طول ۹ کیلومتر، عملیات عمرانی و آسفالت آن به پایان رسیده و هم‌اکنون زیر بار ترافیک قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در ادامه این طرح، عملیات اجرایی قطعه دوم از روستای کلواری تا قرح به طول ۷ کیلومتر با پیمانی به ارزش ۴۳۵ میلیارد تومان از اواخر سال گذشته آغاز شده است همچنین پیش‌بینی اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان از محل سفر ریاست‌جمهوری صورت گرفته است که در صورت تأمین و تزریق به موقع این اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶، شاهد بهره‌برداری از این پروژه خواهیم بود.

