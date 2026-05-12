به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده اظهار کرد: امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی و استقلال کشورهاست و هرگونه وابستگی به خارج در این حوزه، می‌تواند کشور را در شرایط بحران با آسیب‌های جدی مواجه کند.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در بحران‌های سیاسی، جنگ‌ها و حتی چالش‌های داخلی کشورهای صادرکننده مواد غذایی، افزود: برون‌سپاری امنیت غذایی به کشورهای دیگر، اقدامی پرریسک و آسیب‌زا است؛ چراکه در شرایط بحرانی، نخستین اولویت کشورها تأمین نیاز داخلی خود خواهد بود و این مسئله می‌تواند روند صادرات مواد غذایی را مختل کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با بیان اینکه این استان از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و اشتغال‌آفرینی برخوردار است، تصریح کرد: بسیاری از ظرفیت‌های مهم هرمزگان همچنان بالفعل نشده و برخی مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی، از جمله پرورش دام و شتر، همچنان به شیوه‌های سنتی اداره می‌شود که نیازمند طراحی الگوهای نوین اقتصادی و حمایت هدفمند هستند.

آیت‌الله عبادی‌زاده با تأکید بر اهمیت تکمیل زنجیره تولید در بخش‌های مختلف کشاورزی و دامپروری، خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره تولید از مرحله تأمین و تولید تا فرآوری، بسته‌بندی و عرضه، می‌تواند خسارت‌های ناشی از نوسانات بازار و شرایط مقطعی را کاهش دهد و پایداری اقتصادی فعالان این حوزه را تقویت کند.

وی ادامه داد: در حوزه دام و لبنیات، اگر زنجیره تولید به‌صورت کامل شکل بگیرد، بخش‌های مختلف می‌توانند بخشی از خسارت‌ها و تکانه‌های احتمالی سایر بخش‌ها را جبران کرده و مانع از وارد شدن آسیب جدی به کشاورزان شوند.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان همچنین با اشاره به ضرورت اجرای دقیق طرح الگوی کشت، بیان کرد: در برخی سال‌ها افزایش قیمت یک محصول کشاورزی باعث می‌شود کشاورزان در سال بعد به‌صورت گسترده به سمت کشت همان محصول حرکت کنند که این مسئله در نهایت موجب اشباع بازار، افت قیمت و متضرر شدن کشاورزان و بانک‌ها خواهد شد.

آیت‌الله عبادی‌زاده تأکید کرد: اجرای اصولی طرح اصلاح الگوی کشت، علاوه بر مدیریت منابع و جلوگیری از هدررفت سرمایه، می‌تواند به ثبات بازار محصولات کشاورزی، حمایت از کشاورزان و کاهش ریسک نظام بانکی کمک کند.