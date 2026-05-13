علمدار: یزد قطب تأمین محصولات دامی جنوب کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا علمدار یزدی در نشست بررسی وضعیت نهاده‌های دامی و قیمت تمام‌شده محصولات، با تأکید بر جایگاه یزد در تأمین محصولات دامی کشور اظهار داشت: علی‌رغم هزینه‌های بالای تولید ناشی از شرایط اقلیمی، استان یزد توانسته در حوزه مرغ، تخم‌مرغ و شیر به تولید مازاد ۵۰ تا ۶۰ درصدی دست یابد و علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از بازار استان‌های جنوبی کشور را نیز پوشش دهد.

وی ادامه داد: تداوم جوجه‌ریزی ماهانه ۴ میلیون قطعه‌ای نشان‌دهنده تاب‌آوری و توان بالای صنعت دام و طیور استان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد با اشاره به مشکلات واردات نهاده‌های دامی تصریح کرد: در زمینه واردات نهاده، مشکل اصلی کمبود نقدینگی نیست بلکه چالش اساسی به موضوع «رفع تعهدات ارزی» بازمی‌گردد که لازم است بانک مرکزی در این زمینه همکاری و تسهیل‌گری بیشتری داشته باشد.

علمدار تأکید کرد: تسهیل فرآیندهای ارزی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه تمام‌شده تولید و کنترل قیمت برای مصرف‌کنندگان داشته باشد.

این نشست با حضور محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی، رئیس بسیج اصناف کشور و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.

در پایان نیز مقرر شد مطالبات فعالان حوزه دام و طیور از طریق مراجع ملی پیگیری شود تا با ثبات در تأمین نهاده‌ها، امنیت غذایی و رونق بازار محصولات دامی تقویت شود.