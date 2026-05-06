حفظ امنیت غذایی یکی از ارکان مهم پایداری کشور در بحران هاست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین جواد خلقت، معاون امور استان‌ها و سازمان های ملی دفتر نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، حجت‌الاسلام و المسلمین رحیمی، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان تات کشور و حجت‌الاسلام و المسلمین شعیب صالحی، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، در دیداری با آیت الله محمد عبادی‌زاده، نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، به بررسی توانمندی‌ها و چالش‌های بخش کشاورزی استان پرداختند.

‌

آیت الله عبادی‌زاده نماینده ولی فقیه در استان در این دیدار با اشاره به ویژگی‌های جغرافیایی و آب‌وهوایی متمایز استان هرمزگان، اظهار داشت: این استان ظرفیت‌های لازم برای تبدیل شدن به قطب صادرات خرما در سطح جهان را دارد.

وی با تأکید بر سودآوری اقتصادی و کیفیت مطلوب این محصول، از کشاورزان خواست تا اهتمام بیشتری به کاشت نهال خرما داشته باشند، همچنین وی پیشنهاد کرد با بهره‌گیری از نتایج تحقیقات کشاورزی، از ظرفیت سواحل دریایی استان نیز برای کشت گیاهانی که با آب‌های شور سازگاری دارند، استفاده شود.

‌

حجت‌الاسلام و المسلمین جواد خلقت در این نشست، بخش کشاورزی را بخشی مظلوم و مقتدر توصیف کرد و گفت: در دوران جنگ و چالش‌های فعلی، اهمیت بخش کشاورزی بیش از پیش نمایان شده است. کشاورزان و دامداران ما در کانون این عرصه قرار دارند و هرگونه خلل در فعالیت‌های آن‌ها، کشور را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. از این رو، تأمین امنیت غذایی موضوعی حیاتی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین رحیمی، از دستاوردهای علمی در بخش کشاورزی خبر داد و اظهار داشت: در بخش تحقیقات کشاورزی با تکیه بر دانش نوین، شاهد افزایش پنج برابری تولید، بدون افزایش سطح زیر کشت هستیم.

وی با اشاره به اینکه ۷۵ درصد کشاورزان در ردیف خرده‌مالکان قرار دارند و نفوذ دانش در این بخش با سرعت کمتری صورت می‌گیرد، افزود: دستاورد بزرگ ما در حوزه زراعی، رسیدن به ۹۸ درصد خودکفایی در تولید بذر است؛ با این حال، نیاز مبرمی به توجه بیشتر به حوزه تحقیقات کشاورزی احساس می‌شود.

در نشست مشترک مسئولان حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان بر حفظ پایداری امنیت غذایی و تامین کالاهای اساسی مردم، استفاده بهینه از ظرفیت‌های استراتژیک استان هرمزگان و استفاده از دانش تحقیقات کشاورزی تأکید شد.