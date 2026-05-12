لزوم تهیه «شناسنامه محله» برای هر مسجد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی عصر سه شنبه در جلسه قرارگاه راهبری مساجد استان، با اشاره به کارکردهای فرامنبری مساجد، اظهار داشت که این پایگاههای عبادی صرفاً برای نمازگزاران نیستند، بلکه مأموریت محلی دارند و باید به کل محله توجه کنند.
آیتالله محمدی لائینی با ابراز نگرانی از خلأ ساختاری در مدیریت محلهمحور مساجد، خاطرنشان کرد: هر مسجد باید یک شناسنامه برای محله خود تهیه کند.
به گفته وی، این شناسنامه شامل نقشه نقاط آسیبپذیر از جمله مراکز مشکوک، کانونهای اعتیاد، آمار طلاق، موارد بیحجابی و سایر معضلات اجتماعی است. وی تأکید کرد که بدون این شناخت دقیق، اقدام فرهنگی کور و بینتیجه خواهد ماند.
عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی رویههای سلیقهای در صدور شناسه برای مساجد، تصریح کرد: سازمان اوقاف به دلیل نبود شفافیت مالی به برخی هیأتها شناسه نمیدهد.
وی خطاب به امور مساجد تأکید کرد که دقیقاً همین استاندارد را رعایت کند و گفت که به هیچ وجه نباید به افرادی که سلامت و شفافیت مالی آنها احراز نشده، شناسه مسجد داده شود.
آیتالله محمدی لائینی افزود: متأسفانه گاهی مشاهده میشود بدون لحاظ کردن صلاحیتهای مالی و مدیریتی، شناسه مسجد در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار میگیرد که این خلاف انضباط مالی و شرعی است. به باور وی، سلامت مالی در این زمینه یک اصل غیرقابل معامله است.
۶۵ درصد مساجد بدون امام جماعت هستند
نماینده ولی فقیه در مازندران با ارائه آماری از وضعیت ائمه جماعات استان گفت: از مجموع بیش از ۴ هزار مسجد در مازندران، تنها حدود هزار و ۸۰۰ مسجد دارای امام جماعت هستند.
وی خاطرنشان کرد که تقریباً ۶۵ درصد مساجد استان بدون امام جماعت اند و این یک زنگ خطر جدی است.
وی راهکار اساسی برونرفت از این بحران را جذب طلبههای بومی دانست و اظهار داشت: یک امام جماعت بومی به دلیل ارتباط فامیلی و مستمر با حداقل ۵۰ خانوار، تأثیرگذاری بینظیری دارد.
به گفته وی، باید با تبلیغات هدفمند، خانوادهها را به سمت فرستادن فرزندان خود به حوزه علمیه تشویق کرد.
آیتالله محمدی لائینی در ادامه با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر شهید بر توانمندسازی تبلیغی طلاب، گفت: متأسفانه هنوز در ساختار آموزشی حوزه علمیه، تبلیغ جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است و صرفاً به درس اکتفا میشود. وی تأکید کرد که یک طلبه باید واحدهای تبلیغ را در برنامه درسی خود بگذراند و توانمندسازی لازم برای حضور مؤثر در جامعه را کسب کند.
نماینده ولی فقیه در مازندران در پایان با قدردانی از خادمان مساجد، خواستار پیگیری جدی دغدغههای معیشتی ائمه جماعات در مرکز شد و گفت: اگر این دغدغههای بهجا در مرکز دیده نمیشود، باید با قوت منتقل شود. به باور وی، در زمینه معیشت ائمه جماعات باید تصمیمگیری اساسی صورت بگیرد.
نظر شما