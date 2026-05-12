  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۳۸

طهماسبی: گلستان پیشرو در انرژی خورشیدی است

طهماسبی: گلستان پیشرو در انرژی خورشیدی است

گرگان- استاندار گلستان با اشاره به توسعه زیرساخت‌های انرژی، از آمادگی استان برای افزایش واردات برق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طهماسبی با اشاره به تأکیدات رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره ضرورت وحدت و انسجام ملی، اظهار کرد: استان گلستان در سال‌های اخیر هیچ‌گونه چالش ساختارشکنانه‌ای نداشته و همواره به‌عنوان الگویی از همزیستی و همدلی شناخته شده است.

وی در تشریح روند توسعه استان با بیان اینکه هیچ پروژه عمرانی در گلستان متوقف نشده است، افزود: در دولت چهاردهم بیش از ۶۰۰ کیلومتر از راه‌های استان بهسازی شده و در حوزه آب و انرژی نیز بیش از ۲۰۰ حلقه چاه ایجاد یا بازسازی شده است.

به گفته استاندار، همچنین بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش آب و برق اختصاص یافته است.

طهماسبی ادامه داد: بر اساس اعلام وزارت نیرو، گلستان از استان‌های پیشرو در توسعه انرژی خورشیدی محسوب می‌شود و آمادگی افزایش واردات برق از ترکمنستان را نیز دارد.

استاندار گلستان همچنین از برگزاری نشست گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جنگ رمضان خبر داد و با تأکید بر لزوم ارتباط نزدیک مدیران با مردم گفت: به مدیران توصیه کرده‌ام به‌جای صرفاً روحیه دادن، از مردم روحیه بگیرند.

وی با اشاره به بارش‌های فروردین‌ماه و وقوع سیلاب‌ها، عملکرد نیروهای اجرایی و ستاد بحران را در کاهش خسارات مؤثر دانست و افزود: لایروبی در خلیج گرگان و پیگیری مسائل این منطقه از اولویت‌های مهم استان است.

طهماسبی همچنین از انجام بیش از ۱۸ هزار مورد بازرسی از ابتدای اسفند تاکنون خبر داد و گفت: روند نظارت‌ها به‌صورت روزانه ادامه دارد.

وی با اشاره به تقویت مدیریت‌های محلی اظهار کرد: بودجه دهیاری‌ها بیش از ۱۲۰ درصد و بودجه شهرداری‌ها نیز حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.

کد مطلب 6828126

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه