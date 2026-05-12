طهماسبی: گلستان پیشرو در انرژی خورشیدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر طهماسبی با اشاره به تأکیدات رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره ضرورت وحدت و انسجام ملی، اظهار کرد: استان گلستان در سالهای اخیر هیچگونه چالش ساختارشکنانهای نداشته و همواره بهعنوان الگویی از همزیستی و همدلی شناخته شده است.
وی در تشریح روند توسعه استان با بیان اینکه هیچ پروژه عمرانی در گلستان متوقف نشده است، افزود: در دولت چهاردهم بیش از ۶۰۰ کیلومتر از راههای استان بهسازی شده و در حوزه آب و انرژی نیز بیش از ۲۰۰ حلقه چاه ایجاد یا بازسازی شده است.
به گفته استاندار، همچنین بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش آب و برق اختصاص یافته است.
طهماسبی ادامه داد: بر اساس اعلام وزارت نیرو، گلستان از استانهای پیشرو در توسعه انرژی خورشیدی محسوب میشود و آمادگی افزایش واردات برق از ترکمنستان را نیز دارد.
استاندار گلستان همچنین از برگزاری نشست گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جنگ رمضان خبر داد و با تأکید بر لزوم ارتباط نزدیک مدیران با مردم گفت: به مدیران توصیه کردهام بهجای صرفاً روحیه دادن، از مردم روحیه بگیرند.
وی با اشاره به بارشهای فروردینماه و وقوع سیلابها، عملکرد نیروهای اجرایی و ستاد بحران را در کاهش خسارات مؤثر دانست و افزود: لایروبی در خلیج گرگان و پیگیری مسائل این منطقه از اولویتهای مهم استان است.
طهماسبی همچنین از انجام بیش از ۱۸ هزار مورد بازرسی از ابتدای اسفند تاکنون خبر داد و گفت: روند نظارتها بهصورت روزانه ادامه دارد.
وی با اشاره به تقویت مدیریتهای محلی اظهار کرد: بودجه دهیاریها بیش از ۱۲۰ درصد و بودجه شهرداریها نیز حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.
