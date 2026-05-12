به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا هاشمی در جلسه ستاد مدیریت مصرف انرژی استان بیان کرد: با فرارسیدن فصل گرم سال، این صرفه جویی در مصرف باید با دقت ادامه یابد و قطعاً در این زمینه زیر ذره بین قضاوت های مردم قرار داریم.

وی با بیان اینکه مدیران باید در رعایت اصل صرفه جویی اهتمام ویژه داشته و مدیریت مصرف را از خود شروع کنند، افزود: استفاده از ظرفیت دانش‌آموزان به ‌عنوان همیار انرژی، می تواند مدیریت مصرف را در خانواده ها نهادینه کند.

هاشمی با اشاره به صدور پروانه دو هزار و ۷۵۰ مگاوات برق در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی، بیان کرد: اقدامات استان در این زمینه خوب بوده اما نکته مورد تأکید این است که روند صدور پروانه ها تسریع شود و سرمایه‌گذاران معطل نمانند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در زمینه نصب نیروگاه ها در جوار صنایع، نیازمند برنامه زمان بندی و تسریع در روند اجرای کار هستیم، گفت: از ظرفیت ائمه جمعه، روحانیون مستقر در روستاها، دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی، آموزش و پرورش و رسانه ها برای اقناع سازی جامعه در زمینه مدیریت مصرف انرژی استفاده شود.

وی با گلایه از روشنایی نماهای ساختمان ها و برخی واحدهای تجاری، تاکید کرد: حل مشکل این معضلات نیازمند ورود جدی و تأکید است.

هاشمی با اشاره به گلایه مردم درخصوص نبود کارت سوخت در برخی جایگاه ها، بیان کرد: باید به گونه ای اقدام شود که کارت سوخت جایگاه‌دار در تمامی جایگاه‌ها وجود داشته باشد تا مردم و به ویژه مسافران در مراجعه با مشکل مواجه نشوند.