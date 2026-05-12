اصفهان وارد فاز مدیریت بار شد؛افزایش مصرف تا ۴۲۰۰ مگاوات در روز

داوود قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه گرمتر شدن هوا و روشن شدن سیستمهای سرمایشی، اوج بار سال ۱۴۰۵ از چند روز پیش در استان آغاز شده و ما عملاً وارد برنامه مدیریت بار شدهایم.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه در حال حاضر فعالیت برخی صنایع بزرگ مثل فولاد کاهش یافته اما تقاضای برق استان به شدت افزایش پیدا کرده و از سه هزار و ۸۰۰ مگاوات به حدود چهار هزار و ۲۰۰ مگاوات در روز رسیده است.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان افزود: هم اینک میزان تولید برق استان تقریباً برابر با میزان مصرف فعلی است اما نکته مهم اینجاست که شبکه برق یک سیستم به همپیوسته است و پایداری آن بسیار حیاتی است؛ از این رو، ما در حوزههای مختلف برنامههایی برای نگهداشت شبکه و صرفهجویی در مصرف انرژی داریم تا این تعادل حساس حفظ شود.
ضرورت رعایت اصول مدیریت مصرف برای کاهش خاموشیها
قاسمی در پاسخ به نگرانیها درباره احتمال قطع برق و خاموشیها در تابستان امسال، گفت: ناترازی برق کشور در سالهای اخیر یک چالش جدی بوده است اما دو سال پیش این ناترازی حدود ۱۸ هزار مگاوات بود که با اجرای برنامههای مدیریت بار، به حدود ۱۴ هزار مگاوات در حال حاضر کاهش یافته است.
وی افزود: اگر وزارت نیرو برنامه مدیریت مصرف را اجرا نکند، در اوج بار یعنی ماههای تیر و مرداد که مصرف در کشور به ۷۸ هزار مگاوات میرسد، در حالی که تولید حدود ۶۴ هزار مگاوات است، این اختلاف ۱۴ تا ۱۵ هزار مگاواتی باعث فروپاشی شبکه و احتمال بلکاوت (قطع سراسری) میشود. از این رو وزارت نیرو اقدامات پیشگیرانه و مدیریت بار را برای پایداری شبکه و جلوگیری از این اتفاق حیاتی اجرا می کند.
سخنگوی صنعت برق اصفهان تأکید کرد: برنامههای مدیریت بار و مصرف از همین حالا به صورت تدریجی برای مشترکین صنعتی و کشاورزی استان آغاز شده است اما هنوز نوبت به بخش خانگی نرسیده است.
قاسمی ابراز کرد: اگر در تیر و مرداد شرایط بحرانی پیش بیاید، تمام تلاشمان بر این است که با کمترین تبعات، شبکه را پایدار نگه داریم اما نکته کلیدی که مردم باید از همین امروز به آن توجه ویژه داشته باشند، رعایت اصول مدیریت مصرف است تا بتوانیم بدون نیاز به خاموشیهای گسترده، این فصل را پشت سر بگذاریم.
اجرای طرحهای بهینهسازی تشویقی
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان در ادامه به رشد ظرفیت تولید برق در ایران اشاره کرد و گفت: در چهار دهه اخیر، ظرفیت نیروگاهی در دنیا ۴.۵ برابر رشد کرده اما در ایران این رقم را ۱۳ برابر افزایش دادیم؛ همچنین میانگین رشد تولید برق در جهان ۳.۴ برابر بوده در حالی که در ایران این عدد به ۲۲ برابر رسیده است.
قاسمی با بیان اینکه بحث مدیریت مصرف و بهینهسازی بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر فرآیند بهینهسازی در حال اجرا است و برای مثال در طرح گواهیهای صرفهجویی، شرکتها با تعویض کولرهای آبی قدیمی با کولرهای اینورتردار (بیالسی)، مصرف برق را کاهش میدهند.
به گفته وی، در این سیستم، مبلغی که صرف کاهش انرژی میشود، به عنوان سرمایهگذاری برای شرکت محسوب شده و آنها از این موضوع سود میبرند؛ همچنین بسیاری از شرکتها و افراد در حال سرمایهگذاری روی انرژیهای خورشیدی هستند تا از این طریق هم به صرفهجویی برسند و هم از این طرحها منتفع شوند.
تمرکز بر مشارکت صنایع در مدیریت بار و مصرف برق
سخنگوی صنعت برق در ادامه به طرحهای کلیدی برای مدیریت بار شبکه اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین طرحهای ما «مهتاب» است که توسط شرکتهای توزیع برق در سراسر کشور اجرا میشود و هدف این طرح، مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق از طریق جایگزینی تجهیزات فرسوده با سیستمهای دیجیتال و هوشمند است که میتواند کمک بزرگی به صرفهجویی کند.
قاسمی در مورد صنایع تصریح کرد: الان اجازه خاموشی مستقیم به صنایع را نداریم و تمرکز روی مشارکت آنها در برنامه مدیریت بار و مصرف است. به همین دلیل، به شهرکهای صنعتی دستور داده شده که برنامه کاری جمعههای خود را به روزهای هفته منتقل کنند تا توزیع بار یکنواختتری داشته باشیم.
وی در مورد صنایع انرژیبر نیز تأکید کرد: این صنایع ملزم شدند بر اساس میزان دیماند مصرفی خود، بین ۵۰ تا ۷۰ درصد مصرفشان را کاهش دهند. این اقدام برای این است که بتوانیم پایداری شبکه را در روزهای گرم که بار شبکه به آرامی در حال افزایش است، مدیریت کنیم.
جزییات طرحهای تشویقی مدیریت مصرف برق
سخنگوی صنعت برق در ادامه به جزئیات طرحهای مدیریت بار برای کشاورزان و سایر مشترکین پرداخت و گفت: برای کشاورزانی که پروانه بهرهبرداری از چاه دارند و در ۱۹ ساعت از شبانهروز مجاز به استفاده از برق هستند؛ اگر از ساعت ۱۲ ظهر تا ۵ عصر مصرف برق را قطع کنند. در عوض، آن ۱۲ ساعتی که در طول روز برق مصرف میکنند، در این طرح برایشان رایگان محاسبه میشود.
قاسمی افزود: این الگوها فقط مختص کشاورزی نیست و برای بانکها، مجتمعهای تجاری، خانگیهای پرمصرف و صنایع نیز کنترلهای هوشمند وضع شده است. در این سیستم، برای هر گروه الگوی مصرفی تعریف شده و اگر از آن فراتر بروند، با جریمههای سنگین مواجه میشوند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، در بخش خانگی، اگر الگوی مصرف ۳۰۰ کیلوواتساعت باشد، ورود به پلههای بالاتر مثل ۴۵۰، ۶۰۰، ۷۵۰ یا ۹۰۰ کیلووات باعث میشود قیمت برق تا ۱۰ برابر افزایش یابد. این مکانیزم برای تشویق مردم به رعایت الگوی مصرف و جلوگیری از فشار بر شبکه طراحی شده است.
لزوم رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان همچنین به راهکارهای عملی برای مدیریت مصرف توسط مردم و نهادهای مرتبط پرداخت و گفت: مردم میتوانند با همکاری شهرداریها، نظام مهندسیها و سازمان راه و شهرسازی که مستقیم با ساختوساز طرف هستند، مدیریت مصرف را انجام دهند؛ خانههایی که افراد در آنها زندگی میکنند، باید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را با دقت بیشتری رعایت کنند. این شامل عایقبندی مناسب برای سقف و کف، و استفاده از سیستمهای برقی هوشمند مجهز است که همه این موارد در پوشش مدیریت مصرف و کمک به آن نقش دارند.
قاسمی خاطرنشان کرد: در طول سال بهویژه در بازه چهار ماه خرداد تا پایان شهریور، حدود ۴۰ درصد از برق مصرفی و تولیدی کشورصرف سیستمهای سرمایشی میشود. مصرف این سیستمها در طول سال و بهویژه در این چهار ماه میتوانند کاهش پیدا کنند؛ مثلاً اگر ۲۰ درصد از مصرف آنها کاهش یابد، باعث ذخیره انرژی بزرگی میشود.
وی در مورد صنایع گفت: به صنایع اعلام کردیم که این محدودسازی که اتفاق میافتد، به این دلیل است که شما در طرحهای مدیریت مصرف شرکت میکنید. در عوض، مابقی برقی که نیاز دارید را میتوانید از تابلوی برق آزاد یا از طریق گواهی صرفهجویی انرژی تأمین کنید تا هم پایداری شبکه حفظ شده و هم نیازهای شما برطرف شود.
افزایش سقف پاداش برای کشف ماینرهای غیرمجاز
سخنگوی صنعت برق به تشویق سرمایهگذاران و مقابله با ماینرهای غیرمجاز پرداخت و گفت: هدف ما این است که سرمایهگذاران را برای تولید انرژیهای تجدیدپذیر تشویق کنیم تا بازگشت سرمایه آنها سریعتر اتفاق بیفتد و پایداری شبکه حفظ شود؛ همچنین به مشترکینی که دیزلژنراتور دارند توصیه کردهایم که در زمان پیک بار، دستگاههای خود را روشن کنند؛ این کار هم به شبکه کمک میکند و هم از نظر هزینهای برای آنها مقرونبهصرفه است.
قاسمی در مورد کاهش تلفات شبکه اشاره کرد و افزود: طرح مهتاب برای جایگزینی تجهیزات فرسوده و مقابله با ماینرهای غیرمجاز را در این راستا پیش گرفتیم به طوری که در مورد ماینرهای غیرمجاز، امسال برنامهای با انگیزه مالی بالاتر در نظر گرفته شده است.
به گفته وی، سقف پاداشها از ۳۰۰ میلیون تومان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است و پاداش کشف برای کشف ۱۰ ماینر اول، سه میلیون تومان و برای هر کدام از ۱۰ ماینر بعدی، مبلغ ۲ میلیون تومان برای هر کدام پاداش در نظر گرفته شده است.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان تصریح کرد: این انگیزهها برای شناسایی و متوقف کردن مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز طراحی شده است. برای گزارش این موارد، مردم میتوانند با شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ تماس بگیرند.
