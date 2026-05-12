به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن حسینی در حاشیه نشست پایش انرژی که در شرکت توزیع نیروی برق مشهد برگزار شد، اظهار کرد: طی اولین جلسه پایش انرژی در سال جدید مقرر شد، برنامه‌ریزی برای تولید ۱۰۰ مگاوات برق خورشیدی تا پایان سال صورت گیرد.

فرماندار مشهد افزود: برای ۵ حوزه انرژی‌های پاک شامل بخش (خانگی، کشاورزی، صنعتی، اداری، سرمایه‌گذاری) ۳ کارشناس توسط مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد تعیین شد تا تحقق نهایی این ۱۰۰ مگاوات رصد و پیگیری شود.

وی تصریح کرد: هر سه بخش باید به شکل مناسب راهبری شوند. بر این اساس؛ بخش‌های فوق متعهد شدند که تا پایان سال این ۱۰۰ مگاوات را محقق کنند.

گفتنی است؛ محسن بخشی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان مشهد مقدس از جمله حاضران در این نشست بود.