دارابی: ۲۶۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در شیروان پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بسیج شیروان، سرهنگ دارابی ضمن تبریک هفته بسیج سازندگی به تشریح عملکرد بسیج سازندگی شیروان در یک سال اخیر پرداخت.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شیروان با اشاره به سیاستهای حمایتی در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: در سال گذشته، مجموعاً ۲۶ میلیارد تومان تسهیلات در قالب ۱۳۶ طرح اشتغالزایی در حوزههای مختلف از جمله پنلهای خورشیدی، توسعه کشاورزی، پارچهبافی سنتی، دامداری، زنبورداری، خیاطی، قالیبافی، طراحی و نقاشی سنتی و صنایع غذایی تخصیص یافت.
دارابی افزود: خوشبختانه ۱۰۰ درصد این اعتبارات جذب شده است و از این تعداد ۸۵ درصد (۹۵ طرح) در مناطق روستایی و ۱۵ درصد (۴۱ طرح) در مناطق شهری به اجرا درآمده است.
وی ادامه داد: بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان کمک نقدی و غیرنقدی به گروههای جهادی فعال شهرستان اختصاص یافته و در راستای کاهش تنشهای آبی، یک و نیم میلیارد تومان برای تأمین ماشینآلات و تجهیزات هزینه شده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شیروان با اشاره به اقدامات صورتگرفته در حوزه انرژی افزود: در راستای کاهش ناترازی برق، راهاندازی نیروگاههای خورشیدی کوچک خانگی با ظرفیت ۵ کیلووات در دستور کار قرار گرفته است.
دارابی ادامه داد: تأمین مصالح ساختمانی برای مسکن نیازمندان به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان، همکاری در پروژههای محرومیتزدایی غیرمسکن به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، تأمین ۷۰۰ تن قیر و توزیع ۴۰۰ متر مربع ایزوگام رایگان از دیگر اقدامات انجامشده است.
وی با اشاره به پروژههای آبخیز تا جالیز افزود: مجموعهای از پروژههای عمرانی شامل بهسازی استخر ژئوممبران، احداث کانالهای انتقال آب کشاورزی و طرحهای لولهگذاری با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است.
دارابی همچنین از تجهیز قرارگاه پهنهای مدیریت بحران با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان خبر داد.
در ادامه این گفتوگو، دارابی به تشریح برنامههای هفته بسیج سازندگی پرداخت و گفت: این برنامهها از ۱۷ اردیبهشت در قالب ۲۵ عنوان و مجموعاً ۵۵ برنامه در سطح شهرستان در حال اجرا است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شیروان افزود: از جمله این برنامهها میتوان به دیدار جهادگران با امام جمعه، عطرافشانی مزار شهدا، حضور در راهپیماییهای شبانه، برپایی نمایشگاه مشاغل خرد و خانگی، اعزام گروههای جهادی به مناطق محروم، افتتاح پروژههای محرومیتزدایی و تقدیر از جهادگران برتر اشاره کرد.
نظر شما