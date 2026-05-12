به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای استان تهران، احمدرضا محمدی ده‌چشمه معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب آبفای استان تهران از اقدامات و دستاوردها در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد: توسعه ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها، بهره‌برداری از واحدهای جدید، گسترش شبکه فاضلاب و حرکت به سمت انرژی‌های پاک از مهم‌ترین دستاوردهای این شرکت بوده است.

محمدی ده‌چشمه با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های فاضلاب استان، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب را از نظر زیست‌محیطی بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۴ هزار و ۷۰۰ مترمکعب در ساعت توسعه ظرفیت تصفیه‌خانه‌ای در استان انجام شد و ۴ واحد تصفیه‌خانه جدید وارد مدار بهره‌برداری شد.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی برخی پروژه‌ها افزود: تصفیه‌خانه لواسان به دلیل قرار گرفتن در بالادست سدهای تأمین‌کننده آب شرب تهران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین تصفیه‌خانه رباط‌کریم که از مطالبات اجتماعی منطقه بود، سال گذشته به بهره‌برداری رسید. تصفیه‌خانه‌های جنگلبان و امام‌زاده داوود نیز از دیگر پروژه‌هایی بودند که در مدار بهره‌برداری قرار گرفتند.

معاون بهره‌برداری فاضلاب آبفای استان تهران با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای تصفیه‌خانه‌ها اظهار کرد: مدول‌های ۷ و ۸ تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران در بخش مایع به ۸۸ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده‌اند. مدول دوم تصفیه‌خانه پرند نیز با 92 درصد پیشرفت در مراحل پایانی قرار دارد. همچنین پروژه‌های بومهن، رودهن و رسنان از پیشرفت مطلوبی برخوردارند و به‌زودی وارد مدار بهره‌برداری خواهند شد.

ده‌چشمه در ادامه از اجرای بیش از ۲۰۰ کیلومتر شبکه و خطوط انتقال فاضلاب در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: با این اقدام، حدود ۴۰ هزار مشترک جدید از خدمات دفع بهداشتی فاضلاب بهره‌مند شدند.

وی همچنین اعلام کرد: بر اساس ارزیابی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، آبفای استان تهران در سال گذشته موفق به کسب رتبه نخست کشور در بهره‌برداری از تأسیسات فاضلاب شده است.

معاون بهره‌برداری فاضلاب آبفای تهران از احداث یک پست امداد فاضلاب در منطقه ۳ تهران خبر داد و گفت: در شرکت آبفای جنوب‌شرقی (پیشوا) نیز پست امداد جدیدی در دست احداث است.

وی با تأکید بر توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری و هوشمندسازی فرآیندها افزود: سیستم‌های گردش کار و مکانیزه تنظیم صورت‌وضعیت‌ها از مرحله صدور دستور کار تا پرداخت‌ها به‌طور کامل پیاده‌سازی شده است. همچنین نظارت بر عملیات بهره‌برداری از طریق سامانه‌های نرم‌افزاری انجام می‌شود و اتوماسیون صنعتی در تمامی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب استان اجرا شده است.

ده‌چشمه اضافه کرد: در سال گذشته مرکز کنترل برخط شبکه فاضلاب شهر تهران به ۲۲ دستگاه فلومتر چشم‌کلاغی مجهز شد که امکان پایش ۲۴ ساعته جریان فاضلاب را برای بهره‌برداران فراهم می‌کند.

به گفته وی، اجرای برنامه‌های تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و ارتقای سامانه‌های کنترلی موجب کاهش محسوس زمان رسیدگی به حوادث و نیز کاهش تعداد حوادث نسبت به سال‌های گذشته شده است؛ موضوعی که به افزایش رضایت شهروندان انجامیده است.

معاون بهره‌برداری فاضلاب آبفای استان تهران در پایان با اشاره به رویکرد توسعه پایدار گفت: این شرکت در راستای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از فرآیند تصفیه فاضلاب، با احداث۳ واحد نیروگاه و ایجاد تأسیسات جمع‌آوری، تصفیه و ذخیره‌سازی گازهای حاصل از فرآیند تصفیه موفق به تولید حدود ۱۵ مگاوات انرژی پاک شده و آن را به شبکه سراسری برق کشور تزریق کرده است.

وی افزود: علاوه بر این، حدود یک مگاوات نیروگاه خورشیدی در فضای تصفیه‌خانه‌ها احداث شده یا در دست ساخت است؛ اقدامی که جایگاه آبفای استان تهران را در سطح کشور و منطقه خاورمیانه در حوزه توسعه پاک برجسته کرده است.