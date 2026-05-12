۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۰۰

استاندار قزوین: اجازه تعدیل ۲۰۰ هزار کارگر را ندادیم

قزوین- استاندار قزوین با اشاره به تبعات جنگ و تحریم بر صنایع استان تأکید کرد: با تمام توان از اشتغال موجود صیانت کردیم و اجازه تعدیل هیچ‌یک از ۲۰۰ هزار کارگر استان را ندادیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری سه شنبه شب در آیین کلنگ‌زنی مدرسه ۱۲ کلاسه «فرشته‌های میناب» در شهر مهرگان، با اشاره به عمق تمدنی ایران گفت: ایران فقط یک کشور نیست، بلکه تمدنی چند هزار ساله است که همواره با اقتدار از فراز و نشیب‌های تاریخ عبور کرده است.

وی با تمجید از نسل جوان افزود: امروز بچه‌های دهه ۹۰ با درک عمیق از هویت ملی خود، از ایران سخن می‌گویند و باور دارند دریغ است که این سرزمین کهن دچار ویرانی شود.

استاندار قزوین با تأکید بر مقاومت تاریخی ملت ایران بیان کرد: ملت ایران هرگز در برابر فشارها خم نشده و همواره دشمنان را وادار به عقب‌نشینی کرده است. حضور پرشور مردم در بیش از ۷۰ شب، نشانه سرمایه اجتماعی عظیم و پیوندی عمیق با کشور است.

نوذری در ادامه به جنایت مدرسه شجره طیبه میناب اشاره کرد و گفت: در تاریخ سیاه آمریکا، فجایعی مانند حمله به این مدرسه ثبت شده که با هیچ عرف انسانی و قوانین بین‌المللی همخوانی ندارد؛ از جمله شهادت مظلومانه ۱۶۸ دانش‌آموز مینابی که هیچ‌کدام نظامی نبودند.


