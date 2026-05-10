به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از چند پروژه شهری از جمله بلوار ۶۵ متری شمالغربی اتوبان، طرح پارک ساحلی روند اجرای این طرحها را مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای شهری گفت: پروژه بلوار ۶۵ متری شمالغرب و کمربندی پیامبر اعظم(ص) از محورهای مهم ارتباطی شهر محسوب میشوند که بهرهبرداری از آنها میتواند نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی و بهبود دسترسیهای شهری داشته باشد.
استاندار قزوین همچنین با اشاره به طرح پارک ساحلی اظهار کرد: قزوین در گذشته شهری بوده که آب را بهدرستی مدیریت میکرده و آبراههها بخشی از هویت و زیرساختهای آن به شمار میآمدند، بنابراین اجرای پروژههای شهری بهویژه در حوزه فضاهای عمومی و تفریحی باید در راستای حفظ منابع آب و صیانت از آبراههها انجام شود.
نوذری افزود: توسعه فضاهای سبز و پروژههای مرتبط با نشاط اجتماعی برای شهری با پیشینه تاریخی و ظرفیتهای فرهنگی همچون قزوین ضروری است و اجرای این طرحها میتواند در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نقشآفرین باشد.
وی تأکید کرد: بخشی از این پروژهها پیشرفت مناسبی دارند و با تلاش بیشتر میتوان برخی از آنها را تا پایان سال به بهرهبرداری رساند و استانداری نیز از تکمیل این طرحها با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر حمایت خواهد کرد.
