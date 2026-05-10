  1. استانها
  2. قزوین
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

پروژه‌های عمرانی نقش مهمی در توسعه شهری و ارتقای کیفیت زندگی دارند  

پروژه‌های عمرانی نقش مهمی در توسعه شهری و ارتقای کیفیت زندگی دارند  

قزوین- استاندار قزوین با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی نقش مهمی در توسعه شهری و ارتقای کیفیت زندگی دارند، گفت: استانداری قزوین ازاجرای پروژه های شهریی حمایت خواهد کرد. 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از چند پروژه شهری از جمله بلوار ۶۵ متری شمال‌غربی اتوبان، طرح پارک ساحلی روند اجرای این طرح‌ها را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های شهری گفت: پروژه بلوار ۶۵ متری شمال‌غرب و کمربندی پیامبر اعظم(ص) از محورهای مهم ارتباطی شهر محسوب می‌شوند که بهره‌برداری از آنها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی و بهبود دسترسی‌های شهری داشته باشد.

استاندار قزوین همچنین با اشاره به طرح پارک ساحلی اظهار کرد: قزوین در گذشته شهری بوده که آب را به‌درستی مدیریت می‌کرده و آبراهه‌ها بخشی از هویت و زیرساخت‌های آن به شمار می‌آمدند، بنابراین اجرای پروژه‌های شهری به‌ویژه در حوزه فضاهای عمومی و تفریحی باید در راستای حفظ منابع آب و صیانت از آبراهه‌ها انجام شود.

نوذری افزود: توسعه فضاهای سبز و پروژه‌های مرتبط با نشاط اجتماعی برای شهری با پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی همچون قزوین ضروری است و اجرای این طرح‌ها می‌تواند در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نقش‌آفرین باشد.

وی تأکید کرد: بخشی از این پروژه‌ها پیشرفت مناسبی دارند و با تلاش بیشتر می‌توان برخی از آنها را تا پایان سال به بهره‌برداری رساند و استانداری نیز از تکمیل این طرح‌ها با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر حمایت خواهد کرد.

کد مطلب 6825794

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها