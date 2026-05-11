به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر دوشنبه در آیین پاسداشت اهداگران سند و مدارک تاریخی استان که با تجلیل از ۳۵ شخصیت حقیقی همراه بود، با انتقاد از فاصله گرفتن نسل جوان از مطالعه تاریخ اظهار کرد: نخواندن تاریخ و بی‌اطلاعی از گذشته، یکی از مهم‌ترین چالش‌های نسل کنونی است که جامعه را در برابر تهاجم فرهنگی به شدت آسیب‌پذیر می‌کند.

وی افزود: میراث مکتوب و اسناد تاریخی فقط مجموعه‌ای از کاغذهای قدیمی نیستند؛ این آثار در واقع حافظه تاریخی یک ملت به شمار می‌روند و هر کشوری که از تاریخ و عقبه فرهنگی خود فاصله بگیرد، با بحران هویت مواجه خواهد شد.

نوذری با انتقاد از مهجور ماندن ظرفیت‌های استان قزوین در افکار عمومی عنوان کرد: این استان از نظر ظرفیت‌های تاریخی، مذهبی، طبیعی و فرهنگی، مجموعه‌ای کم‌نظیر در کشور است. کمتر استانی را می‌توان یافت که چنین تنوعی از مواهب و داشته‌ها را به‌صورت همزمان در اختیار داشته باشد؛ اما متأسفانه با وجود ثبت بخش قابل‌توجهی از آثار تاریخی کشور در قزوین، هنوز آن‌گونه که باید شناخته نشده است.

استاندار قزوین در ادامه به وضعیت باغستان‌های سنتی به‌عنوان بخشی از هویت طبیعی و تاریخی قزوین اشاره کرد و گفت: این میراث ارزشمند در دهه‌های گذشته آسیب‌های زیادی دیده است. باید با هر امکان و ظرفیتی برای حفظ باقی‌مانده این ثروت ملی تلاش کرد. صیانت از این داشته‌ها علاوه بر حفظ هویت تاریخی استان، می‌تواند به رونق گردشگری نیز کمک کند.

نوذری با اشاره به جایگاه آیین‌های کهن در حفظ همبستگی اجتماعی اظهار کرد: پنجاه‌بدر یکی از سنت‌های زیبای قزوین و از میراث‌های ارزشمند ایرانی ـ اسلامی است که ریشه در یک سنت دینی و فرهنگی عمیق دارد. وی این مراسم را نمادی از پیوند دین، تاریخ، فرهنگ و هویت اجتماعی مردم قزوین دانست و ابراز امیدواری کرد که این آیین با شکوهی بیشتر و در سطحی فراتر از مرزهای استان و کشور معرفی شود.

وی در واکنش به مشکلات زیرساختی مرکز اسناد استان گفت: حفظ آثار تاریخی و میراثی اولویت مدیریت ارشد استان است و به‌صورت ویژه برای تأمین فضایی مناسب برای حفظ اسناد تاریخی ایران و قزوین اقدام خواهیم کرد.

در این مراسم، بانو خیابانی، تنها بازمانده خاندان خیابانی، یک جلد قرآن طلاکوب نفیس متعلق به دوره قاجار با ۲۱۲ سال قدمت را به مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان اهدا کرد که با استقبال حاضران و تقدیر ویژه استاندار قزوین همراه بود.