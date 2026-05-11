هفتاد و دومین اجتماع نحن منتقمون به نام ۸ شهید کرمانشاهی مزین شد

حجتالاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استمرار حرکتهای خودجوش و انقلابی مردم در سطح استان، اظهار کرد: هفتاد و دومین اجتماع بزرگ و مردمی «نحن منتقمون» امشب، دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه، با حضور پرشور اقشار مختلف مردم ولایتمدار در کرمانشاه برگزار میگردد.
وی هدف از این تجمعات مستمر را تجدید میثاق با آرمانهای نظام و تأکید بر روحیه استکبارستیزی برشمرد و افزود: این حرکتهای مردمی نشاندهنده بیداری و بصیرت همشهریان عزیز است که در هر شرایطی پایبندی خود را به راه شهدا و بیعت مجدد با ولایت فقیه به نمایش میگذارند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه این هفته نیز مراسم به نام هشت نفر از لالههای گلگونکفن تبرک شده است، گفت: در اجتماع امشب یاد و خاطره شهیدان والامقام ایوب کریمی، احسان صادقی، فرهاد قبادی و محمد احمدی سرتختی به صورت ویژه گرامی داشته خواهد شد.
عبدی در ادامه اسامی دیگر شهدای معزز این مراسم را برشمرد و خاطرنشان کرد: همچنین نام و یاد شهیدان سرافراز مرتضی حاجیان، صابر اکبری مهرنیا، حامد چهری و مهدی نوذری زینتبخش این محفل حماسی خواهد بود تا بار دیگر عهد و پیمان خود را با این قهرمانان ملی و مدافعان امنیت تجدید کنیم.
وی در پایان با دعوت از عموم مردم متدین برای حضور در این مراسم معنوی، یادآور شد: حضور آگاهانه جوانان و خانوادهها در این اجتماعات، پیامی روشن به بدخواهان ایران اسلامی است و بر تداوم مسیر ایستادگی در برابر توطئهها و پاسداری از خون مطهر شهدا تأکید دارد.
