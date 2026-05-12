  1. استانها
  2. تهران
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۱۶

اورژانس: طوفان در تهران چهار مصدوم بر جا گذاشت

اورژانس: طوفان در تهران چهار مصدوم بر جا گذاشت

تهران-سخنگوی اورژانس استان تهران از مصدوم شدن چهار نفر بر اثر طوفان در تهران خبر داد و گفت: همه آنان در محل حادثه درمان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران، شامگاه سه شنبه اعلام کرد: در پی طوفان امشب در تهران، چهار نفر مصدوم شدند.

وی اضافه کرد: هر چهار نفر در محل تحت درمان قرار گرفتند و نیازی به انتقال به بیمارستان نداشتند.

کد مطلب 6828212

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه