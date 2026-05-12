۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۳۱

افتتاح بخش‌های قلب و سنگ‌شکن بیمارستان میبد با حضور معاون وزیر بهداشت

یزد - همزمان با سفر معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به شهرستان میبد، بخش‌های قلب، CCU و سنگ‌شکن بیمارستان امام جعفر صادق(ع) پس از بهسازی و تجهیز، با مشارکت خیرین به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شب سه‌شنبه با حضور طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخش‌های قلب، CCU و سنگ‌شکن بیمارستان امام جعفر صادق(ع) شهرستان میبد افتتاح شد.

بخش قلب و CCU این مرکز درمانی در فضایی به مساحت ۷۷۵ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال بهسازی و تجهیز شده است.

همچنین بخش سنگ‌شکن این بیمارستان نیز در فضایی به مساحت ۱۲۰ متر مربع و با صرف اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال افتتاح و آماده ارائه خدمات به بیماران شد.

افتتاح این بخش‌ها در راستای توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارتقای خدمات تخصصی سلامت در شهرستان میبد انجام شده است.

این پروژه با مشارکت جمعی از خیرین و بخش خصوصی اجرا شده است.

