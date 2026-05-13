گفتگوی تلفنی ترامپ با رئیس امارات درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری امارات (وام)، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تماس تلفنی با محمد بن زاید آل‌نهیان، رئیس امارات، درباره تحولات خاورمیانه و ابعاد همکاری راهبردی میان دو کشور گفت‌وگو کرد؛ تماسی که در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای و ادامه بحث‌ها درباره آتش‌بس با ایران انجام شد.



بر اساس این گزارش، دو طرف در این تماس تلفنی جنبه‌های مختلف همکاری راهبردی و تلاش مشترک برای تقویت مناسبات میان واشنگتن و ابوظبی را بررسی کردند و درباره تحولات جاری منطقه نیز تبادل نظر داشتند.



این تماس درحالی انجام شد که تنش‌ها در منطقه همچنان ادامه دارد. وزارت دفاع امارات روز یکشنبه ادعا کرده بود که سامانه‌های پدافندی این کشور با دو پهپاد شلیک‌ شده از ایران درگیر شده‌اند، بدون آنکه خسارتی جانی گزارش شود.



در روزهای اخیر نیز بحث‌ها درباره احتمال دستیابی به توافقی برای پایان به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران با میانجی‌گری پاکستان ادامه داشته اما به گزارش رسانه‌ها هنوز نشانه‌ای از پیشرفت جدی در روند مذاکرات دیده نمی‌شود.



رئیس جمهوری آمریکا که از رسیدن به اهداف خود در جریان تجاوز مشترک به ایران به همراه رژیم صهیونیستی ناکام مانده، در تلاش است تا با راه های مختلف ایران را برای تسلیم محض تحت فشار قرار دهد اما جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده است که هرگز حاضر به تسلیم در برابر زیاده خواهی‌ها و قلدری آمریکا نخواهد شد.