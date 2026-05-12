به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، سودانی ها خواهان اعمال تحریم های اروپا علیه مسئولان بلندپایه و شرکت های اماراتی به اتهام دامن زدن به جنگ داخلی در کشورشان شدند.
به گزارش وبسایت تحقیقاتی فرانسوی «مدیاپارت»، یک شرکت حقوقی فرانسوی به نمایندگی از گروهی از قربانیان سودانی - که اکثر آنها بازماندگان محاصره ماه اکتبر گذشته (مهر - آبان ۱۴۰۴) در شهر الفاشر مرکز ایالت دارفور هستند- از دستگاه دیپلماسی اروپا خواست تا تحریمهایی را علیه مقامات ارشد اماراتی و شرکتهای مظنون به حمایت از جنگ در سودان اعمال کند.
نیروهای پشتیبانی سریع در سودان که با ارتش این کشور درحال جنگ هستند، در پایان اکتبر گذشته (آبان ۴۰۴) شهر الفاشر را پس از محاصره چندین ماهه به تصرف درآوردند. این شهر آخرین پایگاه ارتش سودان در ایالت دارفور در غرب این کشور به شمار میرفت.
درخواست تحریم علیه هشت شخص و چهار شرکت از جمله بازرگانان اماراتی و سودانی و همچنین مقامات ارشد اماراتی از جمله «عبدالله بن زاید» وزیر امور خارجه و «منصور بن زاید آل نهیان» معاون رئیس امارات که فردی شناخته شده در سطح بین المللی به خاطر مالکیت باشگاه فوتبال «منچستر سیتی» انگلیس است، مطرح شده است.
مدیاپارت نوشت: با توجه به صحبتهایی که در مورد جنایات علیه بشریت و اقدامات نسلکشی توسط نیروهای پشتیبانی سریع علیه گروههای آفریقایی مانند «المسالیت»، «الفور» و «الزغاوه» مطرح شده است، جنگ سودان یکی از وحشتناکترین جنگهای جهان است و بحران انسانی بیسابقه ای رابه همراه داشته است.
مدیاپارت افزود: با وجود انکار امارات و اصرارش بر ارائه کمکهای بشردوستانه و پزشکی به سودان، ابوظبی به حمایت از نیروهای پشتیبانی سریع متهم است. گزارشهایی که این حمایت را مستندسازی میکنند، به طور فزاینده در حال افزایش است.
پزشک «محمد اسماعیل حسن» که در محاصره الفاشر به سرمی برد، تعریف میکند که هرگز در مورد دخالت امارات تردیدی نداشته است. او شاهد هدف قرار گرفتن سیستماتیک زیرساختهای غیرنظامی به ویژه بیمارستانها بوده است. این پزشک میگوید: ما روزانه بین ۱۳۰ تا ۱۸۰ زخمی دریافت میکردیم که جراحات جدی از قطع عضو تا خونریزی شدید داشتند.
او اضافه میکند: ما هدف مستقیم حملات پهپادها و گلولهباران توپخانه بودیم و برای ادامه کار مجبور به حفر سنگر بودیم. من شاهد موارد غمانگیزی بودم که به دلیل کمبود منابع نمیتوانستیم آنها را درمان کنیم و بیماران درست جلوی چشمان ما میمردند.
او با اشاره به کمک تسلیحاتی خارجی از طرف های داخلی در سودان تأکید میکند: ما روزانه در معرض سلاحهایی قرار میگرفتیم که هیچ طرف دیگری در سودان در اختیار ندارد (و از خارج در اختیار این طرف ها قرار می گرفت).
تحقیقات نشان میدهد که شرکت « Global Security Services Group » در سازماندهی اعزام مزدوران کلمبیایی به سودان دست داشته است و علاوه بر این، «حمدان دقلو» مشهور به «حمیدتی» رئیس نیروهای پشتیبانی سریع و بستگانش از طریق یک شرکت دیگر، املاکی به ارزش میلیونها یورو دارند.
سودانی هایی که شکایت علیه امارات را به خاطر دامن زدن به جنگ در داخل کشورشان ثبت کرده اند، معتقدند که زمان اقدام علیه منابع حمایتی از حمیدتی و گروهش از جمله بودجه، سلاح، پناهگاههای مالی و آزادی رفت و آمد فرا رسیده است.
قربانیان و وکلای آنها تاکید کردند: اتحادیه اروپا در برعهده گرفتن مسئولیت خود در این زمینه عقب مانده است و ما خواستار هماهنگی بیشتر در تحریمها هستیم.
