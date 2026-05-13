به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدی، با تشریح جزییات قرارداد بیمهای زائران حج تمتع ۱۴۰۵ اعلام کرد: تمامی زائران از پوششهای کامل درمانی، حوادث و خدمات مرتبط با بار و اموال همراه در طول سفر معنوی حج بهرهمند خواهند بود.
وی با اشاره به انعقاد قرارداد بیمهای حج تمتع میان سازمان حج و زیارت و بیمه ایران گفت: بر اساس این قرارداد، هزینههای درمانی بستری، اعمال جراحی عمومی و تخصصی ناشی از بیماری یا حادثه در مراکز درمانی ایران و عربستان تحت پوشش قرار دارد و خدمات درمان سرپایی و پاراکلینیکی نیز برای زائران پیشبینی شده است.
محمدی افزود: در بخش بیمه حوادث نیز پرداخت غرامت فوت به هر علت، فوت ناشی از حادثه و همچنین جبران نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم کلی یا جزئی ناشی از حادثه، مطابق ضوابط و نظر پزشک معتمد بیمهگر در تعهدات قرارداد دیده شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج و زیارت همچنین با اشاره به پوشش بیمهای بار زائران اظهار کرد: خسارتهای واردشده به ساک، چمدان و متعلقات متعارف زائران در مسیر رفت، مدت اقامت و مسیر بازگشت مشمول تعهدات بیمهای خواهد بود و پرداخت خسارتها مطابق ضوابط قرارداد و پس از بررسیهای کارشناسی انجام میشود.
وی یادآور شد: برخی اقلام از جمله وجوه نقد، طلا و جواهرات، تلفن همراه، لپتاپ، تبلت، دوربین، سمعک، عینک، ویلچر، تجهیزات پزشکی، ساعت و اشیای قیمتی خارج از شمول تعهدات بیمهای بار قرار دارند و لازم است زائران در نگهداری این اقلام دقت لازم را داشته باشند.
محمدی درباره زمان و محدوده اجرای پوشش بیمهای نیز گفت: پوشش بیمه زائران از ۴۸ ساعت پیش از پرواز رفت آغاز میشود و تا دو روز پس از بازگشت به کشور ادامه دارد. همچنین مسیر اعزام از محل سکونت یا شهر محل اعزام تا فرودگاه، مدت حضور در عربستان و مسیر بازگشت تا محل اقامت زائران تحت پوشش این قرارداد قرار گرفته است.
وی در پایان تأکید کرد: دستورالعملها و جزییات خدمات بیمهای به مدیران کاروانها و مجموعهها ابلاغ و آموزشهای لازم ارائه شده است؛ بنابراین زائران عزیز میتوانند با آرامش خاطر و بدون دغدغه، از خدمات پیشبینیشده در طول سفر حج بهرهمند شوند.
