۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

ورود ۲۴ هزار زائر ایرانی به عربستان

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: حدود ۲۴ هزار زائر ایرانی وارد عربستان شده‌اند که از این تعداد حدود ۱۴ هزار نفر در مکه و بیش از ۱۰ هزار نفر در مدینه حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، علیرضا رشیدیان، در تشریح وضعیت اعزام زائران ایرانی به عربستان سعودی، اظهار کرد: تا پایان روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت حدود ۲۴ هزار زائر ایرانی از طریق پروازهای حج وارد این کشور شده‌اند.

وی افزود: از مجموع زائران اعزامی، حدود ۱۴ هزار نفر در مکه مکرمه و بیش از ۱۰ هزار نفر در مدینه منوره مستقر شده‌اند و در حال انجام اعمال و مناسک عبادی خود هستند. زائران در سلامت کامل به سر می‌برند و شرایط عمومی آنان مطلوب است.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به برخی گزارش‌ها و شکایات زائران، به‌ویژه در زمینه کیفیت غذای ارائه‌ شده در مدینه منوره، اظهار کرد: این موارد در بازدیدهای میدانی بررسی و به مسئولان مربوطه منتقل شده و اصلاحات لازم در حال پیگیری است.

وی تأکید کرد: تمامی زائران ایرانی در سلامت کامل بوده و در حال انجام مناسک خود هستند و برای ملت بزرگ ایران و نظام اسلامی دعاگو هستند.

