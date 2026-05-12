  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

اعزام آخرین کاروان حجاج گلستان۲۴ اردیبهشت؛۲هزار زائر در مسیرسرزمین وحی

اعزام آخرین کاروان حجاج گلستان۲۴ اردیبهشت؛۲هزار زائر در مسیرسرزمین وحی

گرگان-مدیر حج و زیارت گلستان از اعزام آخرین گروه حجاج این استان در ۲۴ اردیبهشت خبر داد و گفت: با وجود کاهش سهمیه‌ها، امسال دو هزار زائر گلستانی در قالب ۱۶ کاروان به سرزمین وحی اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر. سیدعلی میرقاسم‌پور ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از پایان فرآیند اعزام زائران حج تمتع این استان تا ۲۴ اردیبهشت‌ماه خبر داد و گفت: آخرین گروه از حجاج گلستانی روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت از فرودگاه بین‌المللی مشهد به مقصد مدینه منوره اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به تغییرات ایجادشده در سهمیه‌های اعزامی امسال اظهار کرد: پیش از بروز شرایط خاص و محدودیت‌های اعمال‌شده، سهمیه اعزام حجاج کشور ۸۶ هزار نفر بود که این رقم به حدود ۳۰ هزار نفر کاهش یافت.

وی ادامه داد: در استان گلستان نیز تعداد زائران از بیش از ۵ هزار نفر به حدود دو هزار نفر تعدیل شد.

وی افزود: با این وجود، گلستان همچنان در میان استان‌های کشور جایگاه قابل توجهی داشته و به‌عنوان چهارمین استان اعزام‌کننده حجاج تمتع شناخته می‌شود.

مدیر حج و زیارت گلستان ادامه داد: اعزام زائران از ایستگاه‌های پروازی تهران و مشهد انجام شده و تاکنون ۱۵ کاروان به سرزمین وحی اعزام شده‌اند که خوشبختانه همه زائران در سلامت کامل به سر می‌برند.

وی با تشریح روند سفر حجاج گفت: زائران پس از اقامت شش‌روزه در مدینه منوره، از طریق قطار سریع‌السیر به مکه مکرمه منتقل می‌شوند تا برای انجام مناسک حج در سرزمین‌های منا و عرفات آماده شوند.

میرقاسم‌پور با بیان اینکه در مجموع ۱۶ کاروان شامل حدود دو هزار زائر و ۵۵ نفر عوامل اجرایی اعزام می‌شوند، اظهار کرد: این عوامل شامل مدیران، روحانیون و معاونان کاروان‌ها هستند که وظیفه خدمت‌رسانی به زائران را بر عهده دارند.

وی همچنین به حضور نیروهای خدماتی استان در سرزمین وحی اشاره کرد و گفت: امسال دو مجموعه از فعالان اهل سنت استان گلستان مدیریت هتل‌های بزرگ در مکه مکرمه را بر عهده دارند و در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

کد مطلب 6827812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه