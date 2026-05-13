حمایت۴۰۰ میلیاردی وزارت ورزش از فوتبال/کمک مالی دولت در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، مناف هاشمی معاون وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اهمیت رویدادهای ورزشی پیش‌روی کشور در سال ۱۴۰۵ گفت: سال ۱۴۰۵ برای ایران سال بسیار مهمی است. با وجود شرایطی که کشور پشت سر گذاشت و حمله ناجوانمردانه‌ای که اتفاق افتاد ورزشکاران ما توانستند تاریخ‌سازی کنند. اعزام تیم‌ها به چین با سختی‌های فراوان انجام شد اما در نهایت با کسب ۹ مدال طلا جایگاه سوم آسیا به دست آمد.



وی گفت: در سال ۱۴۰۵ رویدادهای بزرگی از جمله بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن به‌عنوان المپیک آسیایی، رقابت‌های کسب سهمیه المپیک، جام جهانی فوتبال، جام ملت‌های والیبال، المپیک داکار و همچنین بازی های عشایری در سطح آسیایی و جهانی را پیش‌رو داریم.



هاشمی اضافه کرد: از نگاه ما مهم‌ترین رویداد سال ۱۴۰۵ بازی‌های آسیایی است. در رشته کبدی تعیین تکلیف مدیریتی انجام شده و رئیس فدراسیون مشخص شده که این موضوع ثبات مدیریتی خوبی ایجاد می‌کند. با حمایت دولت، کمیته ملی المپیک و بخش خصوصی امیدواریم مدال‌های طلا و نقره دوره‌های گذشته تکرار شود و سبد مدالی ایران در بازی‌های آسیایی بهبود پیدا کند و جایگاه کشور در آسیا ارتقا یابد.



وی در ادامه گفت: به‌طور متوسط ۹۸ درصد اعتبار و بودجه فدراسیون‌ها پرداخت شده هرچند خود وزارتخانه ۹۳ درصد تخصیص از ردیف اصلی دولت دریافت کرده است. این نشان می‌دهد از برخی منابع داخلی وزارتخانه کاسته و توجه بیشتری به فدراسیون‌ها شده است.



هاشمی اضافه کرد: با وجود اینکه بودجه امسال تازه در فروردین و اردیبهشت ابلاغ شده و منابع زیادی دریافت نشده ولی تمامی اردوهای تیم‌ها حمایت شده و دو پرداخت مناسب به فدراسیون‌ها انجام شده است. فدراسیون فوتبال تاکنون حدود ۴۵۰ میلیارد تومان دریافت کرده است.

وی گفت: برای اعزام تیم ملی فوتبال به جام جهانی دو درخواست از دولت و سازمان برنامه و بودجه داشتیم. با دستور رئیس‌جمهور دکتر پزشکیان و همچنین دستور رئیس مجلس، مقرر شد از محل مولدسازی کمک‌هایی صورت گیرد. علاوه بر آن وزارت ورزش نیز از محل اعتبارات خود رقمی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است.



هاشمی اضافه کرد: در یک هفته گذشته پیگیری‌های متعددی با سازمان برنامه انجام شد و دیروز به مرحله تخصیص رسید. ان‌شاءالله ظرف یک تا دو روز آینده و نهایتاً تا شنبه مبلغ مناسبی به فدراسیون فوتبال پرداخت خواهد شد تا تیم ملی بتواند در جام جهانی آمریکا حضوری آبرومندانه داشته باشد. جوانمردانه رقابت کند و تلاش دشمنان را ناکام بگذارد و مردم ایران را خوشحال کند.