به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور صبح امروز (چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه) میهمان وزارت ورزش و جوانان بود تا نشست مشترکی با مقامات ورزش کشور داشته باشد.

این نشست با حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، معاونین وزارتخانه و رئیس کمیته ملی پارالمپیک انجام شد.

جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با مسئولین ارشد ورزشی، به منظور ارائه گزارش عملکرد وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های های ورزشی در ۲۰ ماه گذشته برگزار شد.

مدیر دفتر نظارت و برنامه ریزی وزارت و جوانان در این خصوص گزارشی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این مدت مطرح کرد و دنیامالی نیز در خلال آن توضیحات تکمیلی را به قائم پناه داد.

توسعه زیرساخت ها و افتتاح پروژه هایی ورزشی نیمه تمام، سنددار کردن اماکن بلاتکلیف ورزشی، تصویب بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع بیمه ورزشکاران و قهرمانان، دیپلماسی فعال در وزارت ورزش، مشارکت فعال فدراسیون ها و انجمن ها در جنگ رمضان، بازگشت غرور آفرین تیم ملی فوتبال بانوان از جام ملت های آسیا و تشریح آمار استادیوم ها و سالن های آسیب دیده در جنگ رمضان اهم مواردی بود که در این نشست به آن اشاره شد.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه این جلسه تاکید کرد که با وجود شرایط جنگی در کشور تقویم رویدادها و اردوهای برون مرزی تیم های ملی در حال اجراست هر چند که برخی از برنامه ها به دلایل این تهاجم ناجوانمردانه با اختلال هم مواجه بوده است.

دنیامالی در این باره توضیح داد: اولویت اصلی ورزش کشور المپیک آسیایی و پاراآسیایی است. بازی هایی که هر چهار سال یکبار برگزار می شود و از اعتبار بالایی در قاره برخوردار است. برنامه ما این است که اردوهای تیم های ملی را در شهرهایی که کمتر مورد اصابت قرار گرفته اند برگزار کنیم و در برخی موارد هم که ضروری باشد، اردوی خارج از کشور را در برنامه قرار دهیم. تحت هیچ شرایطی نمی گذاریم ایران از برنامه آماده سازی بازی های ناگویا عقب بماند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به نگاه مثبت و سازنده دولت به ورزش توانیابان و جانبازان نیز گفت: یکی از موفقیت های برجسته دولت توجه ویژه به ورزش توانیابان بوده است. کار ارزشمندی که پزشکیان انجام داد این بود که پاداش و جوایز ورزشکاران معلول را با ورزشکاران المپیکی همسان سازی کردند.

این نشست با صحبت های معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه پیدا کرد. اوبا ابراز خرسندی از عملکرد موفقیت آمیز ورزش در دولت چهاردهم گفت: امروز در این جمع حاضر شدم تا به مسئولان و جامعه ورزش خدا قوت بگویم. هدفم از این حضور این بود که بگویم ما یک ید واحده هستیم. سالی که گذشت حوادث تلخ و شیرینی برایمان داشت. شهادت مقام معظم رهبری، سرداران، اعضای کابینه، بخش های مختلف جامعه، جوانان و ورزشکاران رخدادهای تلخ بود. حادثه خوبش هم حضور قدرتمند مردم در جنگ با ابرقدرتی بود که خودش را حافظ دموکراسی می داند.

وی ادامه داد: ما در ساعات اولیه شهادت رهبر شوکه شدیم اما چند ساعت بعد روی پاهایمان ایستادیم تا قهرمانانه از آب و خاکمان دفاع کنیم. برای بشریت نمایان شد که ایران به عنوان سمبل مقاومت چطور مقابل استکبار ایستاده است. امیدواریم با تدبیر رهبری و رئیس جمهور پیروزی های میدان را به پیروزی هایی که منافع بین المللی ملت را تبدیل می کند، برسیم.

قائم پناه خاطر نشان کرد: وزارت ورزش، محلی است که می تواند مظهر وفاق و وحدت ملی باشد. وقتی یک تیم ملی در مسابقه ای حاضر می شود دیگر کسی نگاه نمی کند که این تیم اهل سنت است، شیعه است یا هر قوم دیگری. ورزش صحنه ای است که بدون هیچ نگاه سیاسی یا عقیدتی پرچم آن کشور را برافراشته می کند. ما مدیون شما و ورزشکاران هستیم که این وحدت آفرینی را به وجود می آورید. هیچ وزارتخانه ای نمی تواند این گونه غرور ملی را به نمایش بگذارد.

معاون اجرایی رئیس جمهور در واکنش به عملکرد وزارت ورزش و جوانان در دولت چهاردهم تصریح کرد: ورزش در گذشته موفق بوده اما با حمایت های دنیامالی مدال های بیشتری کسب شده است. عدالت جنسیتی برقرار بوده و خوشبختانه بانوان هم در مسابقات جهانی و آسیایی خوش درخشیدند. ورزش می تواند باعث توسعه سلامت و کاهش بیماری ها در جامعه شود. باید به این بخش اهمیت بدهیم. ما هم در دولت کمک می کنیم به آن دامن بزنیم.

وی افزود: انشالله جنگ تحمیلی آمریکایی_صهیونی به صلح پایدار و عزت مندانه منجر می شود. ما نشان دادیم مدافعان خوبی هستیم. جامعه بعد از این جنگ نیاز به تحرک و امیدآفرینی دارد. این انسجام ملی باید به دست ورزش و امور جوانان بیفتد. سلاح ما در این جنگ وحدت ملی بود.

قائم پناه در پایان در خصوص حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: هر کمکی باشد در خدمت تیم ملی فوتبال هستیم. امیدواریم تیم عازم آمریکا شود. این لباسی که نمایندگان ایران می پوشند، لباس همه ایرانیان است و ملی پوشان باید پیام مدرسه شجره طیبه را به گوش جهان برسانند. امروز یکی از مهترین روزهای فوتبال کشور برسانند.

غفور کارگری: ورزش توانیابان در مسیر سختی از قهرمانی قرار دارد

غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک نیز در جریان این نشست اظهاراتی را در خصوص ورزش توانیابان و جانبازان مطرح و از دغدغه های ورزش این حوزه صحبت کرد.

کارگری گفت: ورزش توانیابان در دو ماه گذشته و در شرایط جنگ، مسیر سختی را برای کسب پیروزی ها طی کرده است. تیم های فوتبال نابینایان، پارادوومیدانی و پارا تیراندازی با کمان اعزام های کسب سهمیه بازی های پارالمپیک را از دست داده اند. برخی اردوها و تورنمنت های تدارکاتی لغو شده است. بنابراین در این شرایط باید یک دیپلماسی قوی پای کار بیاید تا بتوانیم رویدادهای دیگری را جایگزین مسابقات کسب سهمیه کنیم.

طرح جانبازان وطن موضوع دیگری بود که وی از آن خبر داد و گفت: آمار جانبازان جنگ رمضان ۳۷ هزار نفر اعلام شده است. ما طرحی را ارائه دادیم که بتوانیم فضا را برای ورود این نفرات به عرصه ورزش مهیا کنیم. جانبازان عزیز می توانند در کلاس بندی های پزشکی قرار بگیرند و ورزش خود را شروع کنند. تصمیم بر این است که جانبازان کودتای ۱۸ دی، جنگ ۱۲ روزه و مدافعان حرم را در این طرح بگنجانیم.