به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون کبدی امروز (چهارشنبه، ۲۳ اردیبهشت) برگزار و عباس اورسجی با کسب ۴۳ رای از ۵۴ رای به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.
عباس اورسجی در جمع خبرنگاران به برنامههای پیش روی فداسیون اشاره کرد و گفت: هنوز اول راه هستیم و کارهای ناتمام زیادی داریم. مخصوصا احداث آکادی ملی کبدی که یکی از برنامههای راهبردی ماست تا جامعه کبدی را از داشتن سالنهای اختصاصی بینیاز کنیم. قطعا با کمک و حمایت وزیر محترم این کار را انجام خواهیم داد. همچنین برنامه داریم در چندین نقطه کشور کمپهای تیم ملی داشته باشیم تا از نظر اقلیمی و تنوع برگزاری اردوها، شرایط خوبی فراهم کنیم.
وی افزود: به زودی مقر کنفدراسیون کبدی آسیا در ایران افتتاح خواهد شد که این نقطه عطفی در ورزش کشور و کبدیست. تردد کشورهای آسیایی و روسای فدراسیونها جنبش و پویایی خوبی در این رشته ایجاد میکند. قطعا خبرهای خوبی در ماهها و سالهای آینده خواهید شنید.
رئیس فدراسیون کبدی با اشاره به اینکه تغییر ۱۰۰ درصدی در کمیتههای تخصصی فدراسیون خواهیم داشت، تاکید کرد: با خرد جمعی و اتاق فکر جدید حتما به سمت انتخاب افرادی میرویم که شایسته و دلسوز کبدی هستند.
اورسجی در مورد بازیهای آسیایی ناگویا گفت: خوشبختانه از چند ماه گذشته اردوهای تیم ملی آغاز شده است و تیمی شایسته از نظر بازیکنان و کادر فنی در اردو هستند. به شما قول میدهم نتیجه مطلوبی میگیریم. ما دیگر برای نقره و برنز به مسابقات نمیرویم بلکه توقع از این رشته به عنوان یک ابرقدرت کسب مدال طلاست. از نظر زیرساختی باید به سمت بهتر کردن برویم اما یک کمپ اختصاصی در ورزشگاه بعث داشتیم که متاسفانه در جنگ رمضان نابود شد. امیدوارم این نابودی هر چه زودتر برای رژیم صهیونیستی اتفاق بیفتد.
رئیس فدراسیون کبدی با تأکید بر اینکه دیگر برای نقره و برنز به مسابقات نمیرویم، به تشریح برنامه هایش برای دوره جدید ریاستش پرداخت و تاکید کرد که قهرمانی در ناگویا یکی از اهداف است.
