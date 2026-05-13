۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

طرح تولید استراکچر نیروگاه‌ خورشیدی در قم افتتاح شد

قم - طرح تولید استراکچر نیروگاه خورشیدی با حضورسرپرست معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قم افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، افتتاح طرح تولید استراکچر نیروگاه خورشیدی که با حضور مسئولان ملی و استانی صورت گرفت، گامی مؤثر در مسیر توسعه انرژی‌های پاک و تقویت ظرفیت‌های تولیدی بخش تعاون به شمار می‌رود.

سرپرست معاونت امور تعاون وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی در این مراسم ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه تعاونی، از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها، ظرفیت‌های فنی و برنامه‌های توسعه‌ای آن قرار گرفت و بر اهمیت نقش تعاونی‌ها در تحقق اهداف اقتصادی کشور تأکید کرد.

مجید صرفی با اشاره به ضرورت گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، بیان کرد: امروز تعاونی‌ها می‌توانند در حوزه‌های نوین اقتصادی از جمله انرژی‌های پاک، به‌عنوان مجموعه‌هایی پیشرو و اثرگذار ایفای نقش کنند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از چنین طرح‌هایی حمایت می‌کند.

وی گفت: تولید استراکچر نیروگاه خورشیدی نشان‌دهنده ظرفیت بالای بخش تعاون برای ورود به عرصه‌های فناورانه و آینده‌محور است و این مسیر می‌تواند به توسعه پایدار، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری منجر شود.

در ادامه این مراسم علی آشتاب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم با بیان اینکه تعاونی‌ها از ارکان مهم اقتصاد مردمی به شمار می‌روند، گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از تمامی ظرفیت‌های خود برای حمایت از تعاونی‌های خلاق، مولد و دانش‌محور بهره خواهد گرفت تا زمینه رشد و شکوفایی بیشتر این بخش فراهم شود.

وی با اشاره به اقدام‌های صورت گرفته در راستای حمایت از تعاونی‌های نوآور و توسعه‌گرا در استان قم، افزود: توسعه طرح‌های مرتبط با انرژی‌های پاک در قالب تعاونی‌ها، علاوه بر تقویت تولید ملی، می‌تواند به الگویی موفق برای سایر مجموعه‌های اقتصادی تبدیل شود.

