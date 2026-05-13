۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

تشکیل کمیته راهبردی سرمایه‌گذاری و اشتغال روستایی در آذربایجان‌شرقی

تبریز- مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان ‌شرقی گفت: کمیته راهبردی امورسرمایه گذاری و اشتغال روستایی در راستای بهبود و توسعه وضعیت اقتصادی روستاهای استان، تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خدابخش ظهر چهارشنبه در نشست بررسی راهکارهای عملیاتی جهت حمایت صندوق های خرد زنان در ایجاد اشتغال پایدار در روستاها، اظهار کرد: توسعه در مناطق روستایی زمانی پایدار خواهد بود که از درون جامعه و با مشارکت مستقیم مردم شکل بگیرد.

وی با اشاره به اینکه عمده علت مهاجرت روستاییان به شهرها و عدم موفقیت در نگهداشت جمعیت روستایی، مربوط به اشتغال است، افزود: توسعه کسب ‌وکارهای روستایی و فراهم کردن زیرساخت‌های سرمایه گذاری در روستاها نقشی موثر در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی استان ایفا می کند.

خدابخش اظهارکرد: تشکیل کمیته راهبردی امور سرمایه گذاری و اشتغال روستایی زمینه‌ساز آغاز همکاری‌های مشترک و برنامه‌های عملیاتی و اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار می باشد.

وی ادامه داد: هدف از تشکیل این کمیته ایجاد هماهنگی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و تسهیل امور مربوط به سرمایه‌گذاری و اشتغال در روستاها، حذف موانع اداری و مالی و هدایت اثربخش طرح‌های اقتصادی روستایی است.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان ‌شرقی گفت: شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در روستاها، هدایت طرح‌ها به سمت مزیت‌های محلی، تسهیل امور متقاضیان، هماهنگی بین دستگاهی، رفع موانع اداری و صدور مجوزهای پایش، ارزیابی و تحلیل اثربخشی طرح‌ها از دیگر اهداف این کمیته است.

وی همچنین با اشاره به اینکه صندوق های خرد زنان بستری مناسب برای اشتغال زنان روستایی ایجاد می کنند، ادامه داد: ۱۶۶ صندوق خرد زنان با عضویت چهار هزار و ۶۴۰ نفر در حوزه اشتغال‌آفرینی و سرمایه‌گذاری در روستاهای استان فعالیت می‌کنند.

خدابخش اضافه کرد: بسترسازی برای توانمندسازی اقتصادی، ارتقای سرمایه اجتماعی، ایجاد اشتغال بومی و تحقق توسعه پایدار در مناطق روستایی از اهداف صندوق های خرد زنان می باشد.

وی گفت: صندوق‌های خرد زنان روستایی نشان داده‌اند توسعه واقعی از دل مردم شکل می‌گیرد و این صندوق‌ها نماد خوداتکایی، اعتماد متقابل و مشارکت جمعی هستند.

کد مطلب 6828897

