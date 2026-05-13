به گزارش خبرنگار مهر، رسول خدابخش ظهر چهارشنبه در نشست بررسی راهکارهای عملیاتی جهت حمایت صندوق های خرد زنان در ایجاد اشتغال پایدار در روستاها، اظهار کرد: توسعه در مناطق روستایی زمانی پایدار خواهد بود که از درون جامعه و با مشارکت مستقیم مردم شکل بگیرد.

وی با اشاره به اینکه عمده علت مهاجرت روستاییان به شهرها و عدم موفقیت در نگهداشت جمعیت روستایی، مربوط به اشتغال است، افزود: توسعه کسب ‌وکارهای روستایی و فراهم کردن زیرساخت‌های سرمایه گذاری در روستاها نقشی موثر در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی استان ایفا می کند.

خدابخش اظهارکرد: تشکیل کمیته راهبردی امور سرمایه گذاری و اشتغال روستایی زمینه‌ساز آغاز همکاری‌های مشترک و برنامه‌های عملیاتی و اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار می باشد.

وی ادامه داد: هدف از تشکیل این کمیته ایجاد هماهنگی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و تسهیل امور مربوط به سرمایه‌گذاری و اشتغال در روستاها، حذف موانع اداری و مالی و هدایت اثربخش طرح‌های اقتصادی روستایی است.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان ‌شرقی گفت: شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در روستاها، هدایت طرح‌ها به سمت مزیت‌های محلی، تسهیل امور متقاضیان، هماهنگی بین دستگاهی، رفع موانع اداری و صدور مجوزهای پایش، ارزیابی و تحلیل اثربخشی طرح‌ها از دیگر اهداف این کمیته است.

وی همچنین با اشاره به اینکه صندوق های خرد زنان بستری مناسب برای اشتغال زنان روستایی ایجاد می کنند، ادامه داد: ۱۶۶ صندوق خرد زنان با عضویت چهار هزار و ۶۴۰ نفر در حوزه اشتغال‌آفرینی و سرمایه‌گذاری در روستاهای استان فعالیت می‌کنند.

خدابخش اضافه کرد: بسترسازی برای توانمندسازی اقتصادی، ارتقای سرمایه اجتماعی، ایجاد اشتغال بومی و تحقق توسعه پایدار در مناطق روستایی از اهداف صندوق های خرد زنان می باشد.

وی گفت: صندوق‌های خرد زنان روستایی نشان داده‌اند توسعه واقعی از دل مردم شکل می‌گیرد و این صندوق‌ها نماد خوداتکایی، اعتماد متقابل و مشارکت جمعی هستند.